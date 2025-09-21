Додон призвал следующего премьера Молдавии сначала посетить Россию
© Sputnik / Rodion ProcaЭкс-президент Молдавии Игорь Додон
© Sputnik / Rodion Proca
Экс-президент Молдавии Игорь Додон. Архивное фото
КИШИНЕВ, 21 сен - РИА Новости. Следующий после выборов премьер Молдавии должен первый визит совершить в РФ, чтобы начать восстанавливать диалог с Москвой, заявил в интервью РИА Новости экс-президент, председатель Соцпартии и один из лидеров патриотического избирательного блока социалистов, коммунистов, партий "Сердце Молдовы" и "Будущее Молдовы" Игорь Додон.
Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября.
"Я считаю, что следующий премьер-министр должен первый визит совершить в Москву, потому что нужно начинать диалог. Есть куча проблем, которые можно решить очень быстро. Я думаю, что за пару недель можно решить очень много вопросов, была бы политическая воля со стороны Кишинева. Я думаю, что она будет после 28 сентября", - заявил Додон.
По его словам, чтобы восстановить отношения с Россией нужно хотя бы начать диалог. Он выразил убежденность, что Москва готова пойти навстречу.
"Я знаю, что российская сторона готова к этому... нам говорят, давайте хотя бы начнем разговор. А наши отказываются. Оттуда же были предложения и по транспорту, и по авиасообщению, и по рынку, и по газу. Но наши же не идут на диалог. Им запретили. Чтобы наладить, нужно начать общаться", - подчеркнул Додон.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена на дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
