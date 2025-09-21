https://ria.ru/20250921/dnr-2043323309.html
В ДНР сорвали более 600 атак украинских БПЛА за неделю
безопасность
донецкая народная республика
макеевка
донецк
вооруженные силы украины
ДОНЕЦК, 21 сен - РИА Новости. Более 600 атак украинских БПЛА по мирным жителям и гражданской инфраструктуре сорвали в ДНР за минувшую неделю, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР. "Системой РЭБ "Купол Донбасса" за неделю предотвращены 623 террористические атаки со стороны противника. Над Донецком и Макеевкой ликвидировано 430 беспилотников, над Горловкой — 193", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что в Макеевке и Донецке ВСУ предприняли попытку массированной атаки по объектам инфраструктуры с применением ударных беспилотников самолётного типа RAM-2X, вооруженных осколочно-фугасными зарядами "ЗК 2,7 ЯУ". Также в Куйбышевском районе Донецка был перехвачен украинский БПЛА мультироторного типа "Баба Яга", который нёс на себе боевые заряды осколочно-фугасного типа "МАБ-Л100К" и "L 1,6 KO" вблизи электроподстанции.
донецкая народная республика
макеевка
донецк
