В ДНР сорвали более 600 атак украинских БПЛА за неделю

В ДНР сорвали более 600 атак украинских БПЛА за неделю

Более 600 атак украинских БПЛА по мирным жителям и гражданской инфраструктуре сорвали в ДНР за минувшую неделю, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР. РИА Новости, 21.09.2025

ДОНЕЦК, 21 сен - РИА Новости. Более 600 атак украинских БПЛА по мирным жителям и гражданской инфраструктуре сорвали в ДНР за минувшую неделю, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР. "Системой РЭБ "Купол Донбасса" за неделю предотвращены 623 террористические атаки со стороны противника. Над Донецком и Макеевкой ликвидировано 430 беспилотников, над Горловкой — 193", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что в Макеевке и Донецке ВСУ предприняли попытку массированной атаки по объектам инфраструктуры с применением ударных беспилотников самолётного типа RAM-2X, вооруженных осколочно-фугасными зарядами "ЗК 2,7 ЯУ". Также в Куйбышевском районе Донецка был перехвачен украинский БПЛА мультироторного типа "Баба Яга", который нёс на себе боевые заряды осколочно-фугасного типа "МАБ-Л100К" и "L 1,6 KO" вблизи электроподстанции.

