В ДНР сорвали более 600 атак украинских БПЛА за неделю
12:32 21.09.2025
В ДНР сорвали более 600 атак украинских БПЛА за неделю
безопасность
донецкая народная республика
макеевка
донецк
вооруженные силы украины
ДОНЕЦК, 21 сен - РИА Новости. Более 600 атак украинских БПЛА по мирным жителям и гражданской инфраструктуре сорвали в ДНР за минувшую неделю, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР. "Системой РЭБ "Купол Донбасса" за неделю предотвращены 623 террористические атаки со стороны противника. Над Донецком и Макеевкой ликвидировано 430 беспилотников, над Горловкой — 193", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что в Макеевке и Донецке ВСУ предприняли попытку массированной атаки по объектам инфраструктуры с применением ударных беспилотников самолётного типа RAM-2X, вооруженных осколочно-фугасными зарядами "ЗК 2,7 ЯУ". Также в Куйбышевском районе Донецка был перехвачен украинский БПЛА мультироторного типа "Баба Яга", который нёс на себе боевые заряды осколочно-фугасного типа "МАБ-Л100К" и "L 1,6 KO" вблизи электроподстанции.
безопасность, донецкая народная республика, макеевка, донецк, вооруженные силы украины
Безопасность, Донецкая Народная Республика, Макеевка, Донецк, Вооруженные силы Украины
© АГН "Москва" / Мобильный репортерПоследствия падения БПЛА
Последствия падения БПЛА - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
© АГН "Москва" / Мобильный репортер
Последствия падения БПЛА. Архивное фото
ДОНЕЦК, 21 сен - РИА Новости. Более 600 атак украинских БПЛА по мирным жителям и гражданской инфраструктуре сорвали в ДНР за минувшую неделю, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР.
"Системой РЭБ "Купол Донбасса" за неделю предотвращены 623 террористические атаки со стороны противника. Над Донецком и Макеевкой ликвидировано 430 беспилотников, над Горловкой — 193", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что в Макеевке и Донецке ВСУ предприняли попытку массированной атаки по объектам инфраструктуры с применением ударных беспилотников самолётного типа RAM-2X, вооруженных осколочно-фугасными зарядами "ЗК 2,7 ЯУ".
Также в Куйбышевском районе Донецка был перехвачен украинский БПЛА мультироторного типа "Баба Яга", который нёс на себе боевые заряды осколочно-фугасного типа "МАБ-Л100К" и "L 1,6 KO" вблизи электроподстанции.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Заголовок открываемого материала