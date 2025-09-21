https://ria.ru/20250921/diversanty-2043313078.html

ВС России уничтожили диверсантов ВСУ, готовившихся к переправе через Днепр

ВС России уничтожили диверсантов ВСУ, готовившихся к переправе через Днепр - РИА Новости, 21.09.2025

ВС России уничтожили диверсантов ВСУ, готовившихся к переправе через Днепр

ДОНЕЦК, 21 сен — РИА Новости. Российские войска уничтожили подразделение спецназа ВСУ, готовившееся к переходу через Днепр, сообщил РИА Новости координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев."Херсон. <...> Уничтоженные цели: небольшое подразделение какого-то украинского спецназа. Вероятно, ДРГ, которая готовилась перейти на нашу сторону Днепра и кошмарить местное население", — сказал он.В четверг российские силовики заявили об уничтожении четырех диверсантов ВСУ при попытке переправиться с правого на левый берег Днепра. Они были вооружены тяжелым гексакоптером типа "Баба-яга" и планировали запустить его после захода в ближнюю тыловую зону.Херсонская область вошла в состав России в сентябре 2022 года по итогам референдума. Киевский режим не признает его легитимность и продолжает обстреливать эту территорию. Сейчас российская армия контролирует 75% региона, ВСУ удерживают правобережье Днепра, включая город Херсон.На минувшей неделе боец спецназа военной разведки "Днепра" с позывным Шиян рассказал, что все острова в пойме реки находятся под контролем группировки.

