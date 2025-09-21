Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили диверсантов ВСУ, готовившихся к переправе через Днепр
21.09.2025
Специальная военная операция на Украине
 
11:13 21.09.2025 (обновлено: 14:21 21.09.2025)
ВС России уничтожили диверсантов ВСУ, готовившихся к переправе через Днепр
ВС России уничтожили диверсантов ВСУ, готовившихся к переправе через Днепр - РИА Новости, 21.09.2025
ВС России уничтожили диверсантов ВСУ, готовившихся к переправе через Днепр
Российские войска уничтожили подразделение спецназа ВСУ, готовившееся к переходу через Днепр, сообщил РИА Новости координатор николаевского сопротивления Сергей РИА Новости, 21.09.2025
ДОНЕЦК, 21 сен — РИА Новости. Российские войска уничтожили подразделение спецназа ВСУ, готовившееся к переходу через Днепр, сообщил РИА Новости координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев."Херсон. &lt;...&gt; Уничтоженные цели: небольшое подразделение какого-то украинского спецназа. Вероятно, ДРГ, которая готовилась перейти на нашу сторону Днепра и кошмарить местное население", — сказал он.В четверг российские силовики заявили об уничтожении четырех диверсантов ВСУ при попытке переправиться с правого на левый берег Днепра. Они были вооружены тяжелым гексакоптером типа "Баба-яга" и планировали запустить его после захода в ближнюю тыловую зону.Херсонская область вошла в состав России в сентябре 2022 года по итогам референдума. Киевский режим не признает его легитимность и продолжает обстреливать эту территорию. Сейчас российская армия контролирует 75% региона, ВСУ удерживают правобережье Днепра, включая город Херсон.На минувшей неделе боец спецназа военной разведки "Днепра" с позывным Шиян рассказал, что все острова в пойме реки находятся под контролем группировки.
ВС России уничтожили диверсантов ВСУ, готовившихся к переправе через Днепр

ВС РФ уничтожили подразделение спецназа ВСУ, готовившееся перейти через Днепр

ДОНЕЦК, 21 сен — РИА Новости. Российские войска уничтожили подразделение спецназа ВСУ, готовившееся к переходу через Днепр, сообщил РИА Новости координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
"Херсон. <...> Уничтоженные цели: небольшое подразделение какого-то украинского спецназа. Вероятно, ДРГ, которая готовилась перейти на нашу сторону Днепра и кошмарить местное население", — сказал он.
ВС России взяли под контроль Алексеевский остров в Херсонской области
12 сентября, 23:13
В четверг российские силовики заявили об уничтожении четырех диверсантов ВСУ при попытке переправиться с правого на левый берег Днепра. Они были вооружены тяжелым гексакоптером типа "Баба-яга" и планировали запустить его после захода в ближнюю тыловую зону.
Херсонская область вошла в состав России в сентябре 2022 года по итогам референдума. Киевский режим не признает его легитимность и продолжает обстреливать эту территорию. Сейчас российская армия контролирует 75% региона, ВСУ удерживают правобережье Днепра, включая город Херсон.
На минувшей неделе боец спецназа военной разведки "Днепра" с позывным Шиян рассказал, что все острова в пойме реки находятся под контролем группировки.
