ВС России уничтожили диверсантов ВСУ, готовившихся к переправе через Днепр
Российские войска уничтожили подразделение спецназа ВСУ, готовившееся к переходу через Днепр, сообщил РИА Новости координатор николаевского сопротивления Сергей РИА Новости, 21.09.2025
2025-09-21T11:13:00+03:00
2025-09-21T11:13:00+03:00
2025-09-21T14:21:00+03:00
безопасность
херсон
днепр (река)
специальная военная операция на украине
херсонская область
россия
сергей лебедев
вооруженные силы украины
ДОНЕЦК, 21 сен — РИА Новости. Российские войска уничтожили подразделение спецназа ВСУ, готовившееся к переходу через Днепр, сообщил РИА Новости координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев."Херсон. <...> Уничтоженные цели: небольшое подразделение какого-то украинского спецназа. Вероятно, ДРГ, которая готовилась перейти на нашу сторону Днепра и кошмарить местное население", — сказал он.В четверг российские силовики заявили об уничтожении четырех диверсантов ВСУ при попытке переправиться с правого на левый берег Днепра. Они были вооружены тяжелым гексакоптером типа "Баба-яга" и планировали запустить его после захода в ближнюю тыловую зону.Херсонская область вошла в состав России в сентябре 2022 года по итогам референдума. Киевский режим не признает его легитимность и продолжает обстреливать эту территорию. Сейчас российская армия контролирует 75% региона, ВСУ удерживают правобережье Днепра, включая город Херсон.На минувшей неделе боец спецназа военной разведки "Днепра" с позывным Шиян рассказал, что все острова в пойме реки находятся под контролем группировки.
