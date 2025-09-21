Рейтинг@Mail.ru
В Пермском крае слесарь погиб от отравления газом - РИА Новости, 21.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:51 21.09.2025
https://ria.ru/20250921/chp-2043406638.html
В Пермском крае слесарь погиб от отравления газом
В Пермском крае слесарь погиб от отравления газом - РИА Новости, 21.09.2025
В Пермском крае слесарь погиб от отравления газом
Один слесарь погиб от отравления газом во время выполнения аварийных работ в колодце у учебного заведения в пермском Оханске, второй находится в больнице в... РИА Новости, 21.09.2025
2025-09-21T22:51:00+03:00
2025-09-21T22:51:00+03:00
происшествия
оханск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990498482_0:120:3077:1851_1920x0_80_0_0_1b2a51c769debeafb373fa427bfeee18.jpg
ПЕРМЬ, 21 сен - РИА Новости. Один слесарь погиб от отравления газом во время выполнения аварийных работ в колодце у учебного заведения в пермском Оханске, второй находится в больнице в тяжёлом состоянии, проводится расследование, сообщает инспекция труда региона. По данным инспекции, в Оханске во время аварийно-восстановительных работ в колодце возле образовательного учреждения слесарь скончался от отравления газом. Второй слесарь, тоже участвовавший в работах, попал в больницу с тяжелым отравлением. "Формируется комиссия по расследованию группового несчастного случая в Оханске... Материалы расследования будут направлены в органы следствия для решения вопроса о привлечении виновных к уголовной ответственности", - говорится в сообщении. Уточняется , что в ближайшее время сотрудники инспекции опросят работодателя слесарей и проведут правовой анализ необходимых документов. Также в отношении предприятия жилищно-коммунального хозяйства организовано надзорное мероприятие.
https://ria.ru/20250911/vladivostok-2041100387.html
оханск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990498482_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_01566565add48f374581e68af45d49a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, оханск
Происшествия, Оханск
В Пермском крае слесарь погиб от отравления газом

В Пермском крае слесарь погиб от отравления газом в колодце у учебного заведения

© РИА Новости / Алексей СухоруковМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕРМЬ, 21 сен - РИА Новости. Один слесарь погиб от отравления газом во время выполнения аварийных работ в колодце у учебного заведения в пермском Оханске, второй находится в больнице в тяжёлом состоянии, проводится расследование, сообщает инспекция труда региона.
По данным инспекции, в Оханске во время аварийно-восстановительных работ в колодце возле образовательного учреждения слесарь скончался от отравления газом. Второй слесарь, тоже участвовавший в работах, попал в больницу с тяжелым отравлением.
"Формируется комиссия по расследованию группового несчастного случая в Оханске... Материалы расследования будут направлены в органы следствия для решения вопроса о привлечении виновных к уголовной ответственности", - говорится в сообщении.
Уточняется , что в ближайшее время сотрудники инспекции опросят работодателя слесарей и проведут правовой анализ необходимых документов. Также в отношении предприятия жилищно-коммунального хозяйства организовано надзорное мероприятие.
Сотрудники МЧС ликвидируют пожар на складе во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
Во Владивостоке ликвидировали пожар на складе
11 сентября, 07:42
 
ПроисшествияОханск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала