В Пермском крае слесарь погиб от отравления газом
В Пермском крае слесарь погиб от отравления газом
ПЕРМЬ, 21 сен - РИА Новости. Один слесарь погиб от отравления газом во время выполнения аварийных работ в колодце у учебного заведения в пермском Оханске, второй находится в больнице в тяжёлом состоянии, проводится расследование, сообщает инспекция труда региона. По данным инспекции, в Оханске во время аварийно-восстановительных работ в колодце возле образовательного учреждения слесарь скончался от отравления газом. Второй слесарь, тоже участвовавший в работах, попал в больницу с тяжелым отравлением. "Формируется комиссия по расследованию группового несчастного случая в Оханске... Материалы расследования будут направлены в органы следствия для решения вопроса о привлечении виновных к уголовной ответственности", - говорится в сообщении. Уточняется , что в ближайшее время сотрудники инспекции опросят работодателя слесарей и проведут правовой анализ необходимых документов. Также в отношении предприятия жилищно-коммунального хозяйства организовано надзорное мероприятие.
