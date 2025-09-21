https://ria.ru/20250921/chp-2043406638.html

В Пермском крае слесарь погиб от отравления газом

Один слесарь погиб от отравления газом во время выполнения аварийных работ в колодце у учебного заведения в пермском Оханске, второй находится в больнице в... РИА Новости, 21.09.2025

ПЕРМЬ, 21 сен - РИА Новости. Один слесарь погиб от отравления газом во время выполнения аварийных работ в колодце у учебного заведения в пермском Оханске, второй находится в больнице в тяжёлом состоянии, проводится расследование, сообщает инспекция труда региона. По данным инспекции, в Оханске во время аварийно-восстановительных работ в колодце возле образовательного учреждения слесарь скончался от отравления газом. Второй слесарь, тоже участвовавший в работах, попал в больницу с тяжелым отравлением. "Формируется комиссия по расследованию группового несчастного случая в Оханске... Материалы расследования будут направлены в органы следствия для решения вопроса о привлечении виновных к уголовной ответственности", - говорится в сообщении. Уточняется , что в ближайшее время сотрудники инспекции опросят работодателя слесарей и проведут правовой анализ необходимых документов. Также в отношении предприятия жилищно-коммунального хозяйства организовано надзорное мероприятие.

