Пожар в жилом доме в Липецкой области полностью локализовали
21.09.2025
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Пожар в жилом доме в Липецкой области, где горела кровля на площади 900 "квадратов", полностью ликвидирован, погибших и пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.Ранее МЧС региона сообщило, что горит кровля жилого дома на площади 800 квадратных метров в городе Елец."В Липецкой области пожар полностью ликвидирован. Погибших и пострадавших нет. Огнем уничтожена кровля на площади 900 квадратных метров", - говорится в сообщении.Уточняется, что для тушения привлекались 35 специалистов и 11 единиц техники.
