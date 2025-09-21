https://ria.ru/20250921/chp-2043402107.html

Пожар в жилом доме в Липецкой области полностью локализовали

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Пожар в жилом доме в Липецкой области, где горела кровля на площади 900 "квадратов", полностью ликвидирован, погибших и пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.Ранее МЧС региона сообщило, что горит кровля жилого дома на площади 800 квадратных метров в городе Елец."В Липецкой области пожар полностью ликвидирован. Погибших и пострадавших нет. Огнем уничтожена кровля на площади 900 квадратных метров", - говорится в сообщении.Уточняется, что для тушения привлекались 35 специалистов и 11 единиц техники.

