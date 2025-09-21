https://ria.ru/20250921/chp-2043385953.html

В Липецкой области загорелась кровля жилого дома

В Липецкой области загорелась кровля жилого дома - РИА Новости, 21.09.2025

В Липецкой области загорелась кровля жилого дома

Кровля жилого дома горит на площади 800 квадратных метров в городе Елец Липецкой области, жильцы эвакуированы, сообщает МЧС региона в Telegram-канале. РИА Новости, 21.09.2025

2025-09-21T20:11:00+03:00

2025-09-21T20:11:00+03:00

2025-09-21T20:20:00+03:00

липецкая область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

елец

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/15/2043388130_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_045dd7006b767f92412c3c18ad07994d.jpg

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Кровля жилого дома горит на площади 800 квадратных метров в городе Елец Липецкой области, жильцы эвакуированы, сообщает МЧС региона в Telegram-канале."В городе Елец, предварительно, огонь охватил 800 квадратов кровли здания. Жильцы дома эвакуированны. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.Отмечается, что в тушении задействованы 30 специалистов и девять единиц техники.

https://ria.ru/20250921/pozhary-2043338182.html

липецкая область

елец

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

липецкая область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, елец