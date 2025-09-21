https://ria.ru/20250921/chp-2043385953.html
В Липецкой области загорелась кровля жилого дома
В Липецкой области загорелась кровля жилого дома - РИА Новости, 21.09.2025
В Липецкой области загорелась кровля жилого дома
Кровля жилого дома горит на площади 800 квадратных метров в городе Елец Липецкой области, жильцы эвакуированы, сообщает МЧС региона в Telegram-канале. РИА Новости, 21.09.2025
2025-09-21T20:11:00+03:00
2025-09-21T20:11:00+03:00
2025-09-21T20:20:00+03:00
липецкая область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
елец
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/15/2043388130_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_045dd7006b767f92412c3c18ad07994d.jpg
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Кровля жилого дома горит на площади 800 квадратных метров в городе Елец Липецкой области, жильцы эвакуированы, сообщает МЧС региона в Telegram-канале."В городе Елец, предварительно, огонь охватил 800 квадратов кровли здания. Жильцы дома эвакуированны. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.Отмечается, что в тушении задействованы 30 специалистов и девять единиц техники.
https://ria.ru/20250921/pozhary-2043338182.html
липецкая область
елец
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/15/2043388130_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_81e042309701f5a560075a5f84718a26.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецкая область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, елец
Липецкая область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Елец
В Липецкой области загорелась кровля жилого дома
В Липецкой области загорелась кровля жилого дома на площади 800 кв м