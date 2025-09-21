Рейтинг@Mail.ru
В Липецкой области загорелась кровля жилого дома
20:11 21.09.2025 (обновлено: 20:20 21.09.2025)
В Липецкой области загорелась кровля жилого дома
В Липецкой области загорелась кровля жилого дома - РИА Новости, 21.09.2025
В Липецкой области загорелась кровля жилого дома
Кровля жилого дома горит на площади 800 квадратных метров в городе Елец Липецкой области, жильцы эвакуированы, сообщает МЧС региона в Telegram-канале. РИА Новости, 21.09.2025
2025-09-21T20:11:00+03:00
2025-09-21T20:20:00+03:00
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Кровля жилого дома горит на площади 800 квадратных метров в городе Елец Липецкой области, жильцы эвакуированы, сообщает МЧС региона в Telegram-канале."В городе Елец, предварительно, огонь охватил 800 квадратов кровли здания. Жильцы дома эвакуированны. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.Отмечается, что в тушении задействованы 30 специалистов и девять единиц техники.
В Липецкой области загорелась кровля жилого дома

В Липецкой области загорелась кровля жилого дома на площади 800 кв м

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Кровля жилого дома горит на площади 800 квадратных метров в городе Елец Липецкой области, жильцы эвакуированы, сообщает МЧС региона в Telegram-канале.
"В городе Елец, предварительно, огонь охватил 800 квадратов кровли здания. Жильцы дома эвакуированны. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в тушении задействованы 30 специалистов и девять единиц техники.
