Отец девочки, пропавшей на Кубани, признался в ее убийстве
19:29 21.09.2025 (обновлено: 19:52 21.09.2025)
Отец девочки, пропавшей на Кубани, признался в ее убийстве
Отец девочки, пропавшей на Кубани, признался в ее убийстве - РИА Новости, 21.09.2025
Отец девочки, пропавшей на Кубани, признался в ее убийстве
Отец трехлетней девочки, которую трое суток искали волонтеры в Кропоткине, признался в ее убийстве, сообщили в управлении Следственного комитета по... РИА Новости, 21.09.2025
КРАСНОДАР, 21 сен — РИА Новости. Отец трехлетней девочки, которую трое суток искали волонтеры в Кропоткине, признался в ее убийстве, сообщили в управлении Следственного комитета по Краснодарскому краю. "Мужчина задержан следователем СКР по краю, ему предъявлено обвинение. В ближайшее время следователь намерен обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу", — рассказали там.Как установило следствие, девочка с матерью проживала в Тихорецком районе, ее отец жил отдельно. По предварительным данным, 19 сентября фигурант забрал дочь, сообщив ее матери, что поедет с ней в Кавказский район. Тем же вечером он убил ребенка. Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник сообщил матери девочки, что ее якобы похитили, после чего они обратились в полицию. Следователи возбудили дело об убийстве.Ранее добровольческий поисковый отряд "Юг" сообщал о пропаже трехлетней девочки, которая не могла самостоятельно передвигаться и нуждалась в медпомощи.
Отец девочки, пропавшей на Кубани, признался в ее убийстве

Отец пропавшей в Кропоткине трехлетней девочки признался в ее убийстве

КРАСНОДАР, 21 сен — РИА Новости. Отец трехлетней девочки, которую трое суток искали волонтеры в Кропоткине, признался в ее убийстве, сообщили в управлении Следственного комитета по Краснодарскому краю.
"Мужчина задержан следователем СКР по краю, ему предъявлено обвинение. В ближайшее время следователь намерен обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу", — рассказали там.
Как установило следствие, девочка с матерью проживала в Тихорецком районе, ее отец жил отдельно. По предварительным данным, 19 сентября фигурант забрал дочь, сообщив ее матери, что поедет с ней в Кавказский район. Тем же вечером он убил ребенка. Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник сообщил матери девочки, что ее якобы похитили, после чего они обратились в полицию. Следователи возбудили дело об убийстве.
Ранее добровольческий поисковый отряд "Юг" сообщал о пропаже трехлетней девочки, которая не могла самостоятельно передвигаться и нуждалась в медпомощи.
В Ульяновской области подростка осудили за жестокое убийство девочки
19 сентября, 11:37
19 сентября, 11:37
 
