Российские военные ударили по тренировочным лагерям в Чернигове
21.09.2025
Российские военные ударили по тренировочным лагерям в Чернигове
Несколько тренировочных лагерей ВСУ, базирующихся на бывших пунктах сбора призывников украинской армии, поражены ударами в Чернигове
ДОНЕЦК, 21 сен - РИА Новости. Несколько тренировочных лагерей ВСУ, базирующихся на бывших пунктах сбора призывников украинской армии, поражены ударами в Чернигове, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. По его данным, серия ударов вечером субботы зафиксирована по целям в Чернигове и ключевом железнодорожном узле Бахмач Черниговской области. "Уничтоженные цели: пишут про попадания в небольшие тренировочные лагеря, основанные на пунктах сбора призывников. Ранее использовались как места, где проводили сборы местные ТРО (территориальные обороны - ред.)", - сообщил Лебедев. Собеседник утонил, что в Бахмаче, где есть работающая со времен СССР военная часть и где на данный момент проходят обучение и боевое слаживание непосредственно добровольцы ВСУ, удар был в направлении железнодорожной станции.
Российские военные ударили по тренировочным лагерям в Чернигове
