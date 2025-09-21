Рейтинг@Mail.ru
Российские военные ударили по тренировочным лагерям в Чернигове - РИА Новости, 21.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
11:05 21.09.2025
Российские военные ударили по тренировочным лагерям в Чернигове
Российские военные ударили по тренировочным лагерям в Чернигове
Несколько тренировочных лагерей ВСУ, базирующихся на бывших пунктах сбора призывников украинской армии, поражены ударами в Чернигове, сообщил РИА Новости
специальная военная операция на украине
чернигов
черниговская область
сергей лебедев
вооруженные силы украины
ДОНЕЦК, 21 сен - РИА Новости. Несколько тренировочных лагерей ВСУ, базирующихся на бывших пунктах сбора призывников украинской армии, поражены ударами в Чернигове, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. По его данным, серия ударов вечером субботы зафиксирована по целям в Чернигове и ключевом железнодорожном узле Бахмач Черниговской области. "Уничтоженные цели: пишут про попадания в небольшие тренировочные лагеря, основанные на пунктах сбора призывников. Ранее использовались как места, где проводили сборы местные ТРО (территориальные обороны - ред.)", - сообщил Лебедев. Собеседник утонил, что в Бахмаче, где есть работающая со времен СССР военная часть и где на данный момент проходят обучение и боевое слаживание непосредственно добровольцы ВСУ, удар был в направлении железнодорожной станции.
чернигов, черниговская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Чернигов, Черниговская область, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины
Российские военные ударили по тренировочным лагерям в Чернигове

ВС России поразили несколько тренировочных лагерей ВСУ в Чернигове

© РИА Новости / Артем Житенев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий в командном пункте
Военнослужащий в командном пункте - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
© РИА Новости / Артем Житенев
Перейти в медиабанк
Военнослужащий в командном пункте. Архивное фото
ДОНЕЦК, 21 сен - РИА Новости. Несколько тренировочных лагерей ВСУ, базирующихся на бывших пунктах сбора призывников украинской армии, поражены ударами в Чернигове, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
По его данным, серия ударов вечером субботы зафиксирована по целям в Чернигове и ключевом железнодорожном узле Бахмач Черниговской области.
"Уничтоженные цели: пишут про попадания в небольшие тренировочные лагеря, основанные на пунктах сбора призывников. Ранее использовались как места, где проводили сборы местные ТРО (территориальные обороны - ред.)", - сообщил Лебедев.
Собеседник утонил, что в Бахмаче, где есть работающая со времен СССР военная часть и где на данный момент проходят обучение и боевое слаживание непосредственно добровольцы ВСУ, удар был в направлении железнодорожной станции.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЧерниговЧерниговская областьСергей ЛебедевВооруженные силы Украины
 
 
