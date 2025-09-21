Рейтинг@Mail.ru
Президент Чехии выступил с угрозой после инцидента с МиГ-31 - РИА Новости, 21.09.2025
00:32 21.09.2025
Президент Чехии выступил с угрозой после инцидента с МиГ-31
в мире
чехия
эстония
республика карелия
петр павел
нато
министерство обороны рф (минобороны рф)
миг-31
МОСКВА, 21 cен — РИА Новости. Страны НАТО могут сбивать российские самолеты, если они нарушат воздушное пространство членов альянса, заявил президент Чехии Петр Павел в эфире национального телевидения."Нарушение воздушного пространства — это повод задействовать механизмы обороны и, следовательно, сбить такой самолет. И никто ни с нашей, ни с российской стороны этого не хотел бы", — заявил он.По его словам, НАТО должны отреагировать адекватно на возможное нарушение воздушного пространства российской авиацией."(Мы будем действовать. — Прим. Ред.) в том числе и военным путем", — добавил Павел.В пятницу эстонский премьер-министр Кристен Михал сообщил, что Эстония решила запросить консультации с НАТО в соответствии со статьей 4 устава альянса из-за якобы нарушения российскими самолетами ее воздушного пространства, доказательств чему представлено не было.Минобороны России сообщило, что три истребителя МиГ-31 в пятницу совершили плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область. Полет проходил в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля.Во время полета российские самолеты от согласованной воздушной трассы не отклонялись и воздушное пространство Эстонии не нарушали. Маршрут полета пролегал над нейтральными водами акватории Балтийского моря на расстоянии более трех километров от острова Вайндло.
в мире, чехия, эстония, республика карелия, петр павел, нато, министерство обороны рф (минобороны рф), миг-31
В мире, Чехия, Эстония, Республика Карелия, Петр Павел, НАТО, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), МиГ-31
МОСКВА, 21 cен — РИА Новости. Страны НАТО могут сбивать российские самолеты, если они нарушат воздушное пространство членов альянса, заявил президент Чехии Петр Павел в эфире национального телевидения.
"Нарушение воздушного пространства — это повод задействовать механизмы обороны и, следовательно, сбить такой самолет. И никто ни с нашей, ни с российской стороны этого не хотел бы", — заявил он.
По его словам, НАТО должны отреагировать адекватно на возможное нарушение воздушного пространства российской авиацией.
"(Мы будем действовать. — Прим. Ред.) в том числе и военным путем", — добавил Павел.
В пятницу эстонский премьер-министр Кристен Михал сообщил, что Эстония решила запросить консультации с НАТО в соответствии со статьей 4 устава альянса из-за якобы нарушения российскими самолетами ее воздушного пространства, доказательств чему представлено не было.
Минобороны России сообщило, что три истребителя МиГ-31 в пятницу совершили плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область. Полет проходил в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля.
Во время полета российские самолеты от согласованной воздушной трассы не отклонялись и воздушное пространство Эстонии не нарушали. Маршрут полета пролегал над нейтральными водами акватории Балтийского моря на расстоянии более трех километров от острова Вайндло.
