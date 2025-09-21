Рейтинг@Mail.ru
В бундестаге призвали к крайним мерам после инцидента с истребителем
21.09.2025
В бундестаге призвали к крайним мерам после инцидента с истребителем
МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Спикер по вопросам внешней политики фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) бундестага ФРГ Юрген Хардт призвал принимать меры вплоть до стрельбы на поражение в случае появления российских истребителей над территорией НАТО после инцидента с якобы истребителями РФ в воздушном пространстве Эстонии, заявление депутата приводит медиагруппа RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). По информации минобороны РФ, три российских истребителя МиГ-31 совершили плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область в пятницу и не нарушали воздушное пространство Эстонии. Ранее МИД Эстонии сообщил, что вызвал в пятницу временного поверенного в делах России, чтобы вручить ноту протеста в связи с якобы нарушением эстонского воздушного пространства российскими МиГ-31. "Эффект будет иметь только "четкий сигнал для России" о том, "что любое нарушение границ будет встречено военными средствами", вплоть до "поражения российских истребителей над территорией НАТО", - приводятся слова Хардта в материале. В Минобороны РФ не раз указывали, что российские самолеты выполняют полеты в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушными судами иностранного государства. В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Спикер по вопросам внешней политики фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) бундестага ФРГ Юрген Хардт призвал принимать меры вплоть до стрельбы на поражение в случае появления российских истребителей над территорией НАТО после инцидента с якобы истребителями РФ в воздушном пространстве Эстонии, заявление депутата приводит медиагруппа RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).
По информации минобороны РФ, три российских истребителя МиГ-31 совершили плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область в пятницу и не нарушали воздушное пространство Эстонии. Ранее МИД Эстонии сообщил, что вызвал в пятницу временного поверенного в делах России, чтобы вручить ноту протеста в связи с якобы нарушением эстонского воздушного пространства российскими МиГ-31.
"Эффект будет иметь только "четкий сигнал для России" о том, "что любое нарушение границ будет встречено военными средствами", вплоть до "поражения российских истребителей над территорией НАТО", - приводятся слова Хардта в материале.
В Минобороны РФ не раз указывали, что российские самолеты выполняют полеты в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушными судами иностранного государства.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
