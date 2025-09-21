Рейтинг@Mail.ru
Аэропорт Брюсселя из-за кибератаки отменил или перенаправил 44 рейса
10:10 21.09.2025 (обновлено: 11:22 21.09.2025)
Аэропорт Брюсселя из-за кибератаки отменил или перенаправил 44 рейса
Международный аэропорт Брюсселя на утро воскресенья уже отменил или перенаправил 44 из запланированных 257 рейсов, заявили в администрации воздушной гавани. РИА Новости, 21.09.2025
2025-09-21T10:10:00+03:00
2025-09-21T11:22:00+03:00
брюссель
в мире
БРЮССЕЛЬ, 21 сен – РИА Новости. Международный аэропорт Брюсселя на утро воскресенья уже отменил или перенаправил 44 из запланированных 257 рейсов, заявили в администрации воздушной гавани."На данный момент из-за кибератаки на внешнего поставщика услуг 38 рейсов отменены и шесть перенаправлены",- указывается в заявлении.В субботу брюссельский аэропорта сообщил, что решил отменить половину вылетающих рейсов на воскресенье из-за кибератаки, последствия которой до сих пор не устранены, и пока их решение "даже не предвидится".В аэропорту также не исключили, что проблемы с регистрацией пассажиров могут сохраниться и в понедельник. Власти воздушной гавани вызвали на работу весь имеющийся персонал для проведения регистрации и посадочных мероприятий вручную.В ночь с пятницы на субботу кибератаке подверглись системы регистрации и посадки пассажиров международного брюссельского аэропорта. Атака затронула внешнего поставщика услуг, системы самого аэропорта не пострадали.
брюссель
2025
брюссель, в мире
Брюссель, В мире
© AP Photo / Harry NakosЛюди в очереди на регистрацию после кибератаки, вызвавшей задержку рейсов в международном аэропорту Завентем в Брюсселе. 20 сентября 2025
Люди в очереди на регистрацию после кибератаки, вызвавшей задержку рейсов в международном аэропорту Завентем в Брюсселе. 20 сентября 2025
БРЮССЕЛЬ, 21 сен – РИА Новости. Международный аэропорт Брюсселя на утро воскресенья уже отменил или перенаправил 44 из запланированных 257 рейсов, заявили в администрации воздушной гавани.
"На данный момент из-за кибератаки на внешнего поставщика услуг 38 рейсов отменены и шесть перенаправлены",- указывается в заявлении.
В субботу брюссельский аэропорта сообщил, что решил отменить половину вылетающих рейсов на воскресенье из-за кибератаки, последствия которой до сих пор не устранены, и пока их решение "даже не предвидится".
В аэропорту также не исключили, что проблемы с регистрацией пассажиров могут сохраниться и в понедельник. Власти воздушной гавани вызвали на работу весь имеющийся персонал для проведения регистрации и посадочных мероприятий вручную.
В ночь с пятницы на субботу кибератаке подверглись системы регистрации и посадки пассажиров международного брюссельского аэропорта. Атака затронула внешнего поставщика услуг, системы самого аэропорта не пострадали.
Несколько европейских аэропортов оказались затронуты кибератакой
