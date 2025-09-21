https://ria.ru/20250921/bryussel-2043306334.html

Аэропорт Брюсселя из-за кибератаки отменил или перенаправил 44 рейса

Международный аэропорт Брюсселя на утро воскресенья уже отменил или перенаправил 44 из запланированных 257 рейсов, заявили в администрации воздушной гавани.

БРЮССЕЛЬ, 21 сен – РИА Новости. Международный аэропорт Брюсселя на утро воскресенья уже отменил или перенаправил 44 из запланированных 257 рейсов, заявили в администрации воздушной гавани."На данный момент из-за кибератаки на внешнего поставщика услуг 38 рейсов отменены и шесть перенаправлены",- указывается в заявлении.В субботу брюссельский аэропорта сообщил, что решил отменить половину вылетающих рейсов на воскресенье из-за кибератаки, последствия которой до сих пор не устранены, и пока их решение "даже не предвидится".В аэропорту также не исключили, что проблемы с регистрацией пассажиров могут сохраниться и в понедельник. Власти воздушной гавани вызвали на работу весь имеющийся персонал для проведения регистрации и посадочных мероприятий вручную.В ночь с пятницы на субботу кибератаке подверглись системы регистрации и посадки пассажиров международного брюссельского аэропорта. Атака затронула внешнего поставщика услуг, системы самого аэропорта не пострадали.

