"Отличный шанс". Новая антироссийская выходка Лондона рассмешила британцев

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail резко высказались о планах контрразведки МИ5 провести для членов парламента инструктаж по распознанию российских и китайских шпионов."Предлагаю членам парламента пройти личные консультации, как приступить к своим рабочим обязанностям и начать наконец-то служить британскому народу, а не заниматься всякой фигней", — написал комментатор."Ха-ха-ха, мой кот Ларри научится искать шпионов быстрее, чем члены нынешнего парламента", — отметил другой."Как так вообще вышло, что в британском парламенте могут работать люди, связанные с другими государствами?" — поинтересовался третий."Отличный шанс отмыть миллионы бюджетных фунтов на обучении людей, которые не могут связать двух слов без заранее написанной речи", — поделился мнением еще один пользователь.Ранее британская служба контрразведки МИ5 после скандала с утечкой секретный файлов пообещала организовать для членов парламента личные консультации с инструкциями, как распознать российских и китайских шпионов.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>

Новости

в мире, лондон, великобритания, россия, китай