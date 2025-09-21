Рейтинг@Mail.ru
"Отличный шанс". Новая антироссийская выходка Лондона рассмешила британцев
22:21 21.09.2025
"Отличный шанс". Новая антироссийская выходка Лондона рассмешила британцев
"Отличный шанс". Новая антироссийская выходка Лондона рассмешила британцев
в мире
лондон
великобритания
россия
китай
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail резко высказались о планах контрразведки МИ5 провести для членов парламента инструктаж по распознанию российских и китайских шпионов."Предлагаю членам парламента пройти личные консультации, как приступить к своим рабочим обязанностям и начать наконец-то служить британскому народу, а не заниматься всякой фигней", — написал комментатор."Ха-ха-ха, мой кот Ларри научится искать шпионов быстрее, чем члены нынешнего парламента", — отметил другой."Как так вообще вышло, что в британском парламенте могут работать люди, связанные с другими государствами?" — поинтересовался третий."Отличный шанс отмыть миллионы бюджетных фунтов на обучении людей, которые не могут связать двух слов без заранее написанной речи", — поделился мнением еще один пользователь.Ранее британская служба контрразведки МИ5 после скандала с утечкой секретный файлов пообещала организовать для членов парламента личные консультации с инструкциями, как распознать российских и китайских шпионов.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
лондон
великобритания
россия
китай
в мире, лондон, великобритания, россия, китай
В мире, Лондон, Великобритания, Россия, Китай

"Отличный шанс". Новая антироссийская выходка Лондона рассмешила британцев

© AP Photo / Matt DunhamФлаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
© AP Photo / Matt Dunham
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail резко высказались о планах контрразведки МИ5 провести для членов парламента инструктаж по распознанию российских и китайских шпионов.
"Предлагаю членам парламента пройти личные консультации, как приступить к своим рабочим обязанностям и начать наконец-то служить британскому народу, а не заниматься всякой фигней", — написал комментатор.
"Ха-ха-ха, мой кот Ларри научится искать шпионов быстрее, чем члены нынешнего парламента", — отметил другой.
"Как так вообще вышло, что в британском парламенте могут работать люди, связанные с другими государствами?" — поинтересовался третий.
"Отличный шанс отмыть миллионы бюджетных фунтов на обучении людей, которые не могут связать двух слов без заранее написанной речи", — поделился мнением еще один пользователь.
Ранее британская служба контрразведки МИ5 после скандала с утечкой секретный файлов пообещала организовать для членов парламента личные консультации с инструкциями, как распознать российских и китайских шпионов.
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
 
