Британия в воскресенье признает государственность Палестины

ЛОНДОН, 21 сен - РИА Новости. Великобритания в воскресенье признает государственность Палестины, а затем сделает официальное заявление о признании на полях Генассамблеи ООН в понедельник.
В пятницу газета Times сообщила, что Великобритания отложила заявление до окончания визита президента США Дональда Трампа из-за опасений, что в противном случае этот вопрос может стать главной темой пресс-конференции с участием британского премьера Кира Стармера и Трампа в четверг. По данным издания, в воскресенье ожидается заявление Стармера о том, что действия Израиля в секторе Газа, в том числе наступление на город Газа, не оставляют Соединенному Королевству другого выбора, кроме как признать Палестину.
После признания отношения Великобритании и Палестины поднимутся до статуса отношений между двумя суверенным странами, а палестинская миссия в Лондоне станет посольством.
В ходе визита в Великобританию Трамп выступил против такого шага, предупредив, что его можно рассматривать как легитимизацию палестинского движения ХАМАС. Стармер, в свою очередь, заявил, что обсудил с Трампом возможное признание Палестины Соединенным Королевством в рамках мирного плана по Ближнему Востоку. Британский премьер добавил, что не связывает признание Палестины с отъездом Трампа из Британии.
Великобритания, Австралия, Канада, Норвегия и Новая Зеландия 10 июня ввели санкции против известных своими радикальными взглядами израильских политиков: министров национальной безопасности Итамара Бен-Гвира и финансов Бецалеля Смотрича - за подстрекательство к насилию в отношении палестинцев на Западном берегу реки Иордан.
В канцелярии Стармера 29 июля сделали заявление, что Великобритания признает государственность Палестины в сентябре перед Генеральной ассамблеей ООН в случае, если Израиль не согласится на прекращение огня в секторе Газа и не предпримет шагов для прекращения "ужасающей" ситуации в секторе.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и начала полную блокаду сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
По данным администрации в Газе, в результате израильских атак с 7 октября 2023 число погибших превысило 65 тысяч, большинство среди которых - мирные жители.
Министр экономики Палестинской национальной администрации Мухаммад аль-Амур отмечал РИА Новости, что удары Израиля по сектору Газа привели к полному разрушению 85% объектов гражданской инфраструктуры. Для восстановления Газы потребуется более 50 миллиардов долларов. По данным палестинской стороны, порядка 90% населения сектора остаются безработными в условиях обострения конфликта.
В последние месяцы Израиль усилил блокаду сектора Газа, препятствует доставке туда необходимого объема продовольствия и медикаментов. Это уже привело к жертвам среди населения из-за недоедания.
Согласно позиции России, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.