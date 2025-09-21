Рейтинг@Mail.ru
Британия в воскресенье признает государственность Палестины - РИА Новости, 21.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:05 21.09.2025 (обновлено: 08:44 21.09.2025)
https://ria.ru/20250921/britanija-2043292716.html
Британия в воскресенье признает государственность Палестины
Британия в воскресенье признает государственность Палестины - РИА Новости, 21.09.2025
Британия в воскресенье признает государственность Палестины
Великобритания в воскресенье признает государственность Палестины, а затем сделает официальное заявление о признании на полях Генассамблеи ООН в понедельник. РИА Новости, 21.09.2025
2025-09-21T00:05:00+03:00
2025-09-21T08:44:00+03:00
в мире
палестина
великобритания
израиль
дональд трамп
кир стармер
дэвид лэмми
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871783597_0:296:3072:2024_1920x0_80_0_0_3a2f487fb4199e38f94972e751a82c30.jpg
ЛОНДОН, 21 сен - РИА Новости. Великобритания в воскресенье признает государственность Палестины, а затем сделает официальное заявление о признании на полях Генассамблеи ООН в понедельник.В пятницу газета Times сообщила, что Великобритания отложила заявление до окончания визита президента США Дональда Трампа из-за опасений, что в противном случае этот вопрос может стать главной темой пресс-конференции с участием британского премьера Кира Стармера и Трампа в четверг. По данным издания, в воскресенье ожидается заявление Стармера о том, что действия Израиля в секторе Газа, в том числе наступление на город Газа, не оставляют Соединенному Королевству другого выбора, кроме как признать Палестину. Затем признание будет официально озвучено в понедельник на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке заместителем премьера Великобритании Дэвидом Лэмми. Ожидается, что о признании Палестины также объявят Франция, Канада и Австралия. После признания отношения Великобритании и Палестины поднимутся до статуса отношений между двумя суверенным странами, а палестинская миссия в Лондоне станет посольством. В ходе визита в Великобританию Трамп выступил против такого шага, предупредив, что его можно рассматривать как легитимизацию палестинского движения ХАМАС. Стармер, в свою очередь, заявил, что обсудил с Трампом возможное признание Палестины Соединенным Королевством в рамках мирного плана по Ближнему Востоку. Британский премьер добавил, что не связывает признание Палестины с отъездом Трампа из Британии. Великобритания, Австралия, Канада, Норвегия и Новая Зеландия 10 июня ввели санкции против известных своими радикальными взглядами израильских политиков: министров национальной безопасности Итамара Бен-Гвира и финансов Бецалеля Смотрича - за подстрекательство к насилию в отношении палестинцев на Западном берегу реки Иордан. В канцелярии Стармера 29 июля сделали заявление, что Великобритания признает государственность Палестины в сентябре перед Генеральной ассамблеей ООН в случае, если Израиль не согласится на прекращение огня в секторе Газа и не предпримет шагов для прекращения "ужасающей" ситуации в секторе. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и начала полную блокаду сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным администрации в Газе, в результате израильских атак с 7 октября 2023 число погибших превысило 65 тысяч, большинство среди которых - мирные жители. Министр экономики Палестинской национальной администрации Мухаммад аль-Амур отмечал РИА Новости, что удары Израиля по сектору Газа привели к полному разрушению 85% объектов гражданской инфраструктуры. Для восстановления Газы потребуется более 50 миллиардов долларов. По данным палестинской стороны, порядка 90% населения сектора остаются безработными в условиях обострения конфликта. В последние месяцы Израиль усилил блокаду сектора Газа, препятствует доставке туда необходимого объема продовольствия и медикаментов. Это уже привело к жертвам среди населения из-за недоедания. Палестину признают 147 стран, включая РФ. В 2024 году США наложили вето на полноправное членство государства в ООН. С 2024 года Палестину признали десять стран, в том числе Ирландия, Норвегия, Испания и Армения. Согласно позиции России, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20250921/palestina-2043291747.html
https://ria.ru/20250205/khamas-1997464938.html
https://ria.ru/20250920/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20250920/makron-2043175959.html
палестина
великобритания
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871783597_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a7acab07c576bf18d80781d6a728ed91.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, палестина, великобритания, израиль, дональд трамп, кир стармер, дэвид лэмми, оон, хамас, генеральная ассамблея оон
В мире, Палестина, Великобритания, Израиль, Дональд Трамп, Кир Стармер, Дэвид Лэмми, ООН, ХАМАС, Генеральная Ассамблея ООН
Британия в воскресенье признает государственность Палестины

Британия сделает заявление о признании Палестины на полях Генассамблеи ООН

© AP Photo / Kirsty WigglesworthЛондон
Лондон - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Лондон. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЛОНДОН, 21 сен - РИА Новости. Великобритания в воскресенье признает государственность Палестины, а затем сделает официальное заявление о признании на полях Генассамблеи ООН в понедельник.
В пятницу газета Times сообщила, что Великобритания отложила заявление до окончания визита президента США Дональда Трампа из-за опасений, что в противном случае этот вопрос может стать главной темой пресс-конференции с участием британского премьера Кира Стармера и Трампа в четверг. По данным издания, в воскресенье ожидается заявление Стармера о том, что действия Израиля в секторе Газа, в том числе наступление на город Газа, не оставляют Соединенному Королевству другого выбора, кроме как признать Палестину.
Разрушенные здания в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
Эксперты назвали признание Палестины на ГА ООН символическим шагом
08:34
Затем признание будет официально озвучено в понедельник на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке заместителем премьера Великобритании Дэвидом Лэмми. Ожидается, что о признании Палестины также объявят Франция, Канада и Австралия.
После признания отношения Великобритании и Палестины поднимутся до статуса отношений между двумя суверенным странами, а палестинская миссия в Лондоне станет посольством.
В ходе визита в Великобританию Трамп выступил против такого шага, предупредив, что его можно рассматривать как легитимизацию палестинского движения ХАМАС. Стармер, в свою очередь, заявил, что обсудил с Трампом возможное признание Палестины Соединенным Королевством в рамках мирного плана по Ближнему Востоку. Британский премьер добавил, что не связывает признание Палестины с отъездом Трампа из Британии.
Великобритания, Австралия, Канада, Норвегия и Новая Зеландия 10 июня ввели санкции против известных своими радикальными взглядами израильских политиков: министров национальной безопасности Итамара Бен-Гвира и финансов Бецалеля Смотрича - за подстрекательство к насилию в отношении палестинцев на Западном берегу реки Иордан.
Флаг движения ХАМАС - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
ХАМАС отреагировало на высказывания Трампа об изгнании палестинцев из Газы
5 февраля, 11:35
В канцелярии Стармера 29 июля сделали заявление, что Великобритания признает государственность Палестины в сентябре перед Генеральной ассамблеей ООН в случае, если Израиль не согласится на прекращение огня в секторе Газа и не предпримет шагов для прекращения "ужасающей" ситуации в секторе.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и начала полную блокаду сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
По данным администрации в Газе, в результате израильских атак с 7 октября 2023 число погибших превысило 65 тысяч, большинство среди которых - мирные жители.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
Министр экономики Палестинской национальной администрации Мухаммад аль-Амур отмечал РИА Новости, что удары Израиля по сектору Газа привели к полному разрушению 85% объектов гражданской инфраструктуры. Для восстановления Газы потребуется более 50 миллиардов долларов. По данным палестинской стороны, порядка 90% населения сектора остаются безработными в условиях обострения конфликта.
В последние месяцы Израиль усилил блокаду сектора Газа, препятствует доставке туда необходимого объема продовольствия и медикаментов. Это уже привело к жертвам среди населения из-за недоедания.
Палестину признают 147 стран, включая РФ. В 2024 году США наложили вето на полноправное членство государства в ООН. С 2024 года Палестину признали десять стран, в том числе Ирландия, Норвегия, Испания и Армения.
Согласно позиции России, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
Макрон рассматривает признание Палестины как рычаг давления, пишут СМИ
Вчера, 14:11
 
В миреПалестинаВеликобританияИзраильДональд ТрампКир СтармерДэвид ЛэммиООНХАМАСГенеральная Ассамблея ООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала