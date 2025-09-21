https://ria.ru/20250921/bpla-2043287786.html
ПВО сбила за ночь 19 украинских БПЛА
ПВО сбила за ночь 19 украинских БПЛА - РИА Новости, 21.09.2025
ПВО сбила за ночь 19 украинских БПЛА
Силы ПВО за ночь сбили 19 украинских дронов над российской территорией, сообщило Минобороны. РИА Новости, 21.09.2025
2025-09-21T07:25:00+03:00
2025-09-21T07:25:00+03:00
2025-09-21T09:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
черное море
россия
республика крым
вооруженные силы украины
безопасность
брянская область
курская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/19/2025278963_0:28:3123:1785_1920x0_80_0_0_f4ac9bd228cb642ee9d94d36a66ca71d.jpg
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Силы ПВО за ночь сбили 19 украинских дронов над российской территорией, сообщило Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 19 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — отмечается в сводке.Российские бойцы сбили: В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
https://ria.ru/20250921/bpla-2043284321.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
черное море
россия
республика крым
брянская область
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/19/2025278963_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_d5b78090396cf3202bcea9f9badcb53b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
черное море, россия, республика крым, вооруженные силы украины, безопасность, брянская область, курская область
Специальная военная операция на Украине, Черное море, Россия, Республика Крым, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Брянская область, Курская область