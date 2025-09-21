https://ria.ru/20250921/bpla-2043287786.html

ПВО сбила за ночь 19 украинских БПЛА

ПВО сбила за ночь 19 украинских БПЛА - РИА Новости, 21.09.2025

ПВО сбила за ночь 19 украинских БПЛА

Силы ПВО за ночь сбили 19 украинских дронов над российской территорией, сообщило Минобороны. РИА Новости, 21.09.2025

2025-09-21T07:25:00+03:00

2025-09-21T07:25:00+03:00

2025-09-21T09:44:00+03:00

специальная военная операция на украине

черное море

россия

республика крым

вооруженные силы украины

безопасность

брянская область

курская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/19/2025278963_0:28:3123:1785_1920x0_80_0_0_f4ac9bd228cb642ee9d94d36a66ca71d.jpg

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Силы ПВО за ночь сбили 19 украинских дронов над российской территорией, сообщило Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 19 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — отмечается в сводке.Российские бойцы сбили: В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

https://ria.ru/20250921/bpla-2043284321.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

черное море

россия

республика крым

брянская область

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

черное море, россия, республика крым, вооруженные силы украины, безопасность, брянская область, курская область