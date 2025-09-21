Рейтинг@Mail.ru
ПВО сбила за ночь 19 украинских БПЛА - РИА Новости, 21.09.2025
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
07:25 21.09.2025 (обновлено: 09:44 21.09.2025)
ПВО сбила за ночь 19 украинских БПЛА
Силы ПВО за ночь сбили 19 украинских дронов над российской территорией, сообщило Минобороны. РИА Новости, 21.09.2025
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Силы ПВО за ночь сбили 19 украинских дронов над российской территорией, сообщило Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 19 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — отмечается в сводке.Российские бойцы сбили: В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
ПВО сбила за ночь 19 украинских БПЛА

Российский военный у зенитного ракетного комплекса "Тор М-1"
Российский военный у зенитного ракетного комплекса "Тор М-1". Архивное фото
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Силы ПВО за ночь сбили 19 украинских дронов над российской территорией, сообщило Минобороны.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 19 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — отмечается в сводке.
Российские бойцы сбили:
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
