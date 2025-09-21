https://ria.ru/20250921/bpla-2043284321.html
ВС России уничтожили пункт управления БПЛА под Херсоном
2025-09-21T05:32:00+03:00
2025-09-21T05:32:00+03:00
2025-09-21T09:17:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/15/2043294130_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_92610afa86e5a3edbd74e92d2489d046.jpg
ГЕНИЧЕСК, 21 сен – РИА Новости. Расчет беспилотников "Молния-2" 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" с помощью установленной на ударный дрон противотанковой мины ТМ-62 уничтожил располагавшийся под Херсоном крупный украинский пункт управления беспилотниками, объект был ликвидирован вместе с антеннами и личным составом, сообщает корреспондент РИА Новости, наблюдавший за работой расчета. "Наша разведка сработала быстро. Сразу определила живую силу. По первому же приказу мы вылетели... Проходим Днепр. Заходим в район цели. Сегодня работаем по пункту управления БПЛА противника. Были замечены антенны и живая сила", - сказал РИА Новости непосредственно во время боевого вылета оператор БПЛА 18-й армии с позывным "Казак". Получив информацию от разведки, расчет ударного беспилотника "Молния-2" выдвинулся к расположенной на передовой стартовой точке. Установив на землю катапульту, мину ТМ-62 и батарею на БПЛА "Молния-2", бойцы запустили ударный дрон в небо. Несмотря на то, что во время боевого вылета дрон-детекторы расчета зафиксировали приближение украинских FPV-дронов, бойцы сохраняли абсолютное хладнокровие и вывели свой беспилотник на цель. "Противник так же, возможно, может наблюдать наше место вылета, поэтому после отработки по цели сразу собираемся и меняем позицию", - пояснил он. Дрон "Молния-2" успешно преодолел Днепр и РЭБ противника, после чего нанес ювелирно точный удар по цели, в результате пункт управления БПЛА вместе с антеннами, оборудованием и значительным числом боевиков киевского режима был уничтожен. "Сегодня отработали по пункту управления БПЛА вооруженных сил Украины. Пункт управления уничтожен. Антенны уничтожены. Частично с личным составом пункт уничтожен", - подтвердил РИА Новости успешное выполнение боевой задачи оператор "Молнии-2" 18-й армии. Снятые с помощью разведывательного коптера кадры объективного контроля подтвердили успешное уничтожение цели. Видео имеется в распоряжении агентства.
