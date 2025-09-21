Рейтинг@Mail.ru
При атаке БПЛА частично разрушена школа в Форосе и ранен охранник - РИА Новости, 21.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:50 21.09.2025
При атаке БПЛА частично разрушена школа в Форосе и ранен охранник
специальная военная операция на украине
происшествия
республика крым
форос
олег крючков
сергей аксенов (политик)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости. Атакой БПЛА по школе в поселке Форос на Южном берегу Крыма полностью разрушен актовый зал, пострадала библиотека, ранен охранник, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков в своем Telegram-канале. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что около 15 человек пострадало в результате удара вражеских БПЛА на Южном берегу Крыма, число погибших уточняется, под удар попали санаторий "Форос" и здание школы в поселке. "Атакой БПЛА школы Фороса полностью разрушен актовый зал, сильно пострадала библиотека. Ранен охранник", - написал Крючков.
республика крым
форос
происшествия, республика крым, форос, олег крючков, сергей аксенов (политик)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Республика Крым, Форос, Олег Крючков, Сергей Аксенов (политик)
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости. Атакой БПЛА по школе в поселке Форос на Южном берегу Крыма полностью разрушен актовый зал, пострадала библиотека, ранен охранник, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков в своем Telegram-канале.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что около 15 человек пострадало в результате удара вражеских БПЛА на Южном берегу Крыма, число погибших уточняется, под удар попали санаторий "Форос" и здание школы в поселке.
«
"Атакой БПЛА школы Фороса полностью разрушен актовый зал, сильно пострадала библиотека. Ранен охранник", - написал Крючков.
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
При атаке дронов ВСУ на Крым погибли два человека
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРеспублика КрымФоросОлег КрючковСергей Аксенов (политик)
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
