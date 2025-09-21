https://ria.ru/20250921/bpl-2043406481.html
При атаке БПЛА частично разрушена школа в Форосе и ранен охранник
При атаке БПЛА частично разрушена школа в Форосе и ранен охранник - РИА Новости, 21.09.2025
При атаке БПЛА частично разрушена школа в Форосе и ранен охранник
Атакой БПЛА по школе в поселке Форос на Южном берегу Крыма полностью разрушен актовый зал, пострадала библиотека, ранен охранник, сообщил советник главы Крыма... РИА Новости, 21.09.2025
2025-09-21T22:50:00+03:00
2025-09-21T22:50:00+03:00
2025-09-21T22:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
республика крым
форос
олег крючков
сергей аксенов (политик)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578127093_245:0:3077:1593_1920x0_80_0_0_af6413039e339b3ec96b795bc5e6ec2e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости. Атакой БПЛА по школе в поселке Форос на Южном берегу Крыма полностью разрушен актовый зал, пострадала библиотека, ранен охранник, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков в своем Telegram-канале. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что около 15 человек пострадало в результате удара вражеских БПЛА на Южном берегу Крыма, число погибших уточняется, под удар попали санаторий "Форос" и здание школы в поселке. "Атакой БПЛА школы Фороса полностью разрушен актовый зал, сильно пострадала библиотека. Ранен охранник", - написал Крючков.
https://ria.ru/20250921/vsu-2043397660.html
республика крым
форос
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578127093_346:0:3077:2048_1920x0_80_0_0_b4c27ff1a8e34532cc39ce14625af5a2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика крым, форос, олег крючков, сергей аксенов (политик)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Республика Крым, Форос, Олег Крючков, Сергей Аксенов (политик)
При атаке БПЛА частично разрушена школа в Форосе и ранен охранник
Крючков: при атаке БПЛА по школе в Форосе разрушен актовый зал и ранен охранник