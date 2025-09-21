https://ria.ru/20250921/bpl-2043406481.html

При атаке БПЛА частично разрушена школа в Форосе и ранен охранник

При атаке БПЛА частично разрушена школа в Форосе и ранен охранник - РИА Новости, 21.09.2025

При атаке БПЛА частично разрушена школа в Форосе и ранен охранник

Атакой БПЛА по школе в поселке Форос на Южном берегу Крыма полностью разрушен актовый зал, пострадала библиотека, ранен охранник, сообщил советник главы Крыма... РИА Новости, 21.09.2025

2025-09-21T22:50:00+03:00

2025-09-21T22:50:00+03:00

2025-09-21T22:50:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

республика крым

форос

олег крючков

сергей аксенов (политик)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578127093_245:0:3077:1593_1920x0_80_0_0_af6413039e339b3ec96b795bc5e6ec2e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости. Атакой БПЛА по школе в поселке Форос на Южном берегу Крыма полностью разрушен актовый зал, пострадала библиотека, ранен охранник, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков в своем Telegram-канале. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что около 15 человек пострадало в результате удара вражеских БПЛА на Южном берегу Крыма, число погибших уточняется, под удар попали санаторий "Форос" и здание школы в поселке. "Атакой БПЛА школы Фороса полностью разрушен актовый зал, сильно пострадала библиотека. Ранен охранник", - написал Крючков.

https://ria.ru/20250921/vsu-2043397660.html

республика крым

форос

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, республика крым, форос, олег крючков, сергей аксенов (политик)