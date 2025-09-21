Рейтинг@Mail.ru
17:53 21.09.2025
Глава СК поручил возбудить дело против руководства пермской больницы
Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить дело после появления данных о ненадлежащем содержании пермской больницы имени Граля, сообщает СУ СКР по региону. РИА Новости, 21.09.2025
ПЕРМЬ, 21 сен - РИА Новости. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить дело после появления данных о ненадлежащем содержании пермской больницы имени Граля, сообщает СУ СКР по региону. Ранее в комментариях в паблике СК России была опубликована информация о ненадлежащем содержании клинической больницы №2 имени Ф. Х. Граля. Уточнялось, что на протяжении длительного времени здание медучреждения находится в непригодном состоянии: со стен осыпается штукатурка, плиточная отделка пола разрушается и частично отсутствует, в палатах антисанитарные условия. При этом в сентябре одна из пациенток выпала из окна этой больницы. От полученных травм женщина скончалась. По мнению заявителя, трагедия случилась из-за ненадлежащего состояния деревянных оконных рам и запорных устройств на них. &quot;Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело в связи с обращением о ненадлежащем содержании больницы в Перми&quot;, - говорится в сообщении.
происшествия, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), пермь
Происшествия, Россия, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Пермь
Глава СК поручил возбудить дело против руководства пермской больницы

Бастрыкин поручил возбудить дело из-за непригодного состояния больницы в Перми

© Фото : СК РоссииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
© Фото : СК России
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
ПЕРМЬ, 21 сен - РИА Новости. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить дело после появления данных о ненадлежащем содержании пермской больницы имени Граля, сообщает СУ СКР по региону.
Ранее в комментариях в паблике СК России была опубликована информация о ненадлежащем содержании клинической больницы №2 имени Ф. Х. Граля. Уточнялось, что на протяжении длительного времени здание медучреждения находится в непригодном состоянии: со стен осыпается штукатурка, плиточная отделка пола разрушается и частично отсутствует, в палатах антисанитарные условия. При этом в сентябре одна из пациенток выпала из окна этой больницы. От полученных травм женщина скончалась. По мнению заявителя, трагедия случилась из-за ненадлежащего состояния деревянных оконных рам и запорных устройств на них.
"Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело в связи с обращением о ненадлежащем содержании больницы в Перми", - говорится в сообщении.

ПроисшествияРоссияАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Пермь
 
 
