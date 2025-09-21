https://ria.ru/20250921/bolnitsa-2043371847.html

Глава СК поручил возбудить дело против руководства пермской больницы

Глава СК поручил возбудить дело против руководства пермской больницы - РИА Новости, 21.09.2025

Глава СК поручил возбудить дело против руководства пермской больницы

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить дело после появления данных о ненадлежащем содержании пермской больницы имени Граля, сообщает СУ СКР по региону. РИА Новости, 21.09.2025

ПЕРМЬ, 21 сен - РИА Новости. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить дело после появления данных о ненадлежащем содержании пермской больницы имени Граля, сообщает СУ СКР по региону. Ранее в комментариях в паблике СК России была опубликована информация о ненадлежащем содержании клинической больницы №2 имени Ф. Х. Граля. Уточнялось, что на протяжении длительного времени здание медучреждения находится в непригодном состоянии: со стен осыпается штукатурка, плиточная отделка пола разрушается и частично отсутствует, в палатах антисанитарные условия. При этом в сентябре одна из пациенток выпала из окна этой больницы. От полученных травм женщина скончалась. По мнению заявителя, трагедия случилась из-за ненадлежащего состояния деревянных оконных рам и запорных устройств на них. "Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело в связи с обращением о ненадлежащем содержании больницы в Перми", - говорится в сообщении.

