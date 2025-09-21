В ЦБТ рассказали об интересе к российским технологиям биометрии за рубежом

https://ria.ru/20250921/biometriya-2043307590.html

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Другие страны заинтересованы в российских технологиях, связанных с биометрией - уже сейчас есть готовые конкурентные решения, рассказал в интервью РИА Новости глава Центра биометрических технологий (ЦБТ) Владислав Поволоцкий. "У нас есть готовые конкурентные решения, выстроены бизнес-процессы, сформирована линейка сервисов. Видим большой интерес к нашей отрасли со стороны зарубежных партнеров", - сказал Поволоцкий. Он отметил, что сейчас идет работа с дружественным странами через институт "цифровых атташе". "Это важная инициатива правительства, которая помогает продвигать российские ИТ-продукты на внешних рынках", - добавил глава ЦБТ.

