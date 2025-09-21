https://ria.ru/20250921/biometriya-2043289860.html

В ЦБТ рассказали, в каких регионах уже есть оплата поездок по биометрии

В ЦБТ рассказали, в каких регионах уже есть оплата поездок по биометрии - РИА Новости, 21.09.2025

В ЦБТ рассказали, в каких регионах уже есть оплата поездок по биометрии

Жители российских регионов оплатили более миллиона поездок в метро с помощью биометрии - такая возможность есть в Казани, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и... РИА Новости, 21.09.2025

2025-09-21T08:05:00+03:00

2025-09-21T08:05:00+03:00

2025-09-21T08:05:00+03:00

екатеринбург

нижний новгород

казань

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/06/1894449504_0:411:2908:2047_1920x0_80_0_0_0bd852a0e9deda90b3868100a2574560.jpg

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Жители российских регионов оплатили более миллиона поездок в метро с помощью биометрии - такая возможность есть в Казани, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Самаре, рассказал в интервью РИА Новости глава Центра биометрических технологий (ЦБТ) Владислав Поволоцкий. "С прошлого года проход по биометрии появился в метро Казани, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода и Самары. Сейчас мы видим, что по биометрии оплачено более миллиона поездок - и это меньше чем за год", - сказал Поволоцкий. Он отметил, что активнее всего в РФ поездки в метро таким образом оплачивают жители Екатеринбурга и Нижнего Новгорода.

https://ria.ru/20250920/biometriya-2043167861.html

екатеринбург

нижний новгород

казань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

екатеринбург, нижний новгород, казань, общество