Девять из десяти ударных беспилотников ВС России "Молния-2" достигают целей
07:20 21.09.2025 (обновлено: 11:18 21.09.2025)
Девять из десяти ударных беспилотников ВС России "Молния-2" достигают целей
безопасность
вооруженные силы рф
россия
ГЕНИЧЕСК, 21 сен – РИА Новости. Девять из десяти ударных беспилотников "Молния-2" 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" достигают целей, таким образом более 90 процентов целей уничтожаются, сообщил РИА Новости оператор БПЛА с позывным "Казак". "Стали наносить очень большой урон противнику. Девять "Молний" из десяти у нас доходят до цели. Процент поражения целей у нас выше 90 процентов", - сказал РИА Новости оператор БПЛА. По словам бойцов расчета ударных БПЛА, в основном им на херсонском направлении сейчас приходится работать по пунктам управления БПЛА, по скоплениям пехоты и по артиллерийским орудиям противника.
безопасность, вооруженные силы рф, россия
Безопасность, Вооруженные силы РФ, Россия
БПЛА самолетного типа "Молния-2"
БПЛА самолетного типа "Молния-2"
ГЕНИЧЕСК, 21 сен – РИА Новости. Девять из десяти ударных беспилотников "Молния-2" 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" достигают целей, таким образом более 90 процентов целей уничтожаются, сообщил РИА Новости оператор БПЛА с позывным "Казак".
"Стали наносить очень большой урон противнику. Девять "Молний" из десяти у нас доходят до цели. Процент поражения целей у нас выше 90 процентов", - сказал РИА Новости оператор БПЛА.
По словам бойцов расчета ударных БПЛА, в основном им на херсонском направлении сейчас приходится работать по пунктам управления БПЛА, по скоплениям пехоты и по артиллерийским орудиям противника.
Безопасность, Вооруженные силы РФ, Россия
 
 
