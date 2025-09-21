https://ria.ru/20250921/bespilotniki-2043287384.html
Девять из десяти ударных беспилотников ВС России "Молния-2" достигают целей
ГЕНИЧЕСК, 21 сен – РИА Новости. Девять из десяти ударных беспилотников "Молния-2" 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" достигают целей, таким образом более 90 процентов целей уничтожаются, сообщил РИА Новости оператор БПЛА с позывным "Казак". "Стали наносить очень большой урон противнику. Девять "Молний" из десяти у нас доходят до цели. Процент поражения целей у нас выше 90 процентов", - сказал РИА Новости оператор БПЛА. По словам бойцов расчета ударных БПЛА, в основном им на херсонском направлении сейчас приходится работать по пунктам управления БПЛА, по скоплениям пехоты и по артиллерийским орудиям противника.
