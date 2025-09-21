https://ria.ru/20250921/bespilotniki-2043287259.html
ПВО ночью сбила 19 БПЛА ВСУ
Средства ПВО в течение минувшей ночи сбили над тремя регионами России и Черным морем 19 украинских беспилотников, сообщило Минобороны. РИА Новости, 21.09.2025
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Средства ПВО в течение минувшей ночи сбили над тремя регионами России и Черным морем 19 украинских беспилотников, сообщило Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 19 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сообщении.Бойцы сбили:В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
