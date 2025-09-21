https://ria.ru/20250921/bespilotnik-2043391354.html

ПВО сбила 16 беспилотников ВСУ над Черным морем

2025-09-21T20:47:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

черное море

белгородская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

республика крым

вооруженные силы украины

россия

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Средства ПВО сбили более 20 дронов ВСУ, сообщило Минобороны. "В период с 16:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — рассказали там.В их числе:Украинские войска ежедневно нацеливают БПЛА на российские гражданские объекты. Армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

2025

