https://ria.ru/20250921/bespilotnik-2043391354.html
ПВО сбила 16 беспилотников ВСУ над Черным морем
ПВО сбила 16 беспилотников ВСУ над Черным морем - РИА Новости, 21.09.2025
ПВО сбила 16 беспилотников ВСУ над Черным морем
Средства ПВО сбили более 20 дронов ВСУ, сообщило Минобороны. РИА Новости, 21.09.2025
2025-09-21T20:47:00+03:00
2025-09-21T20:47:00+03:00
2025-09-21T21:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
черное море
белгородская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
республика крым
вооруженные силы украины
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156005/57/1560055736_0:261:3052:1978_1920x0_80_0_0_35a7abd810f56e74f348cc6b867eef5b.jpg
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Средства ПВО сбили более 20 дронов ВСУ, сообщило Минобороны. "В период с 16:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — рассказали там.В их числе:Украинские войска ежедневно нацеливают БПЛА на российские гражданские объекты. Армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
https://ria.ru/20250921/vsu-2043373223.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
черное море
белгородская область
республика крым
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156005/57/1560055736_64:0:2795:2048_1920x0_80_0_0_ca07128e1a6e801613208d820be5fda5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, черное море, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф), республика крым, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Черное море, Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Республика Крым, Вооруженные силы Украины, Россия
ПВО сбила 16 беспилотников ВСУ над Черным морем
Силы ПВО за четыре часа сбили 22 украинских БПЛА над российской территорией