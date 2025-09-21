Рейтинг@Mail.ru
ПВО сбила 16 беспилотников ВСУ над Черным морем - РИА Новости, 21.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:47 21.09.2025 (обновлено: 21:20 21.09.2025)
https://ria.ru/20250921/bespilotnik-2043391354.html
ПВО сбила 16 беспилотников ВСУ над Черным морем
ПВО сбила 16 беспилотников ВСУ над Черным морем - РИА Новости, 21.09.2025
ПВО сбила 16 беспилотников ВСУ над Черным морем
Средства ПВО сбили более 20 дронов ВСУ, сообщило Минобороны. РИА Новости, 21.09.2025
2025-09-21T20:47:00+03:00
2025-09-21T21:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
черное море
белгородская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
республика крым
вооруженные силы украины
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156005/57/1560055736_0:261:3052:1978_1920x0_80_0_0_35a7abd810f56e74f348cc6b867eef5b.jpg
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Средства ПВО сбили более 20 дронов ВСУ, сообщило Минобороны. &quot;В период с 16:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа&quot;, — рассказали там.В их числе:Украинские войска ежедневно нацеливают БПЛА на российские гражданские объекты. Армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
https://ria.ru/20250921/vsu-2043373223.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
черное море
белгородская область
республика крым
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156005/57/1560055736_64:0:2795:2048_1920x0_80_0_0_ca07128e1a6e801613208d820be5fda5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, черное море, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф), республика крым, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Черное море, Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Республика Крым, Вооруженные силы Украины, Россия
ПВО сбила 16 беспилотников ВСУ над Черным морем

Силы ПВО за четыре часа сбили 22 украинских БПЛА над российской территорией

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Средства ПВО сбили более 20 дронов ВСУ, сообщило Минобороны.
«

"В период с 16:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — рассказали там.

Медик около автомобиля скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
При атаке дрона ВСУ погиб житель Белгородской области
Вчера, 18:06
В их числе:
Украинские войска ежедневно нацеливают БПЛА на российские гражданские объекты. Армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЧерное мореБелгородская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Республика КрымВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала