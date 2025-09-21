https://ria.ru/20250921/bespilotnik-2043318729.html
ВС России уничтожили два БТР на Константиновском направлении
Расчеты ударных беспилотников "Южной" группировки войск уничтожили два американских гусеничных бронетранспортёра M113 противника на Константиновском направлении РИА Новости, 21.09.2025
2025-09-21T11:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
ДОНЕЦК, 21 сен — РИА Новости. Расчеты ударных беспилотников "Южной" группировки войск уничтожили два американских гусеничных бронетранспортёра M113 противника на Константиновском направлении в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. "В ходе воздушной разведки в окрестностях Клебан-Быкского водохранилища были выявлены два БТР M113, на которых подразделения ВСУ пытались провести ротацию личного состава. Техника была уничтожена точными ударами FPV-дронов вместе с находившимися внутри военнослужащими", — отметили в ведомстве. В Минобороны добавили, что действия расчетов беспилотников сорвали попытки ВСУ провести ротацию и подвоз снабжения на данном участке фронта.
донецкая народная республика
