https://ria.ru/20250921/bespilotnik-2043318729.html

ВС России уничтожили два БТР на Константиновском направлении

Расчеты ударных беспилотников "Южной" группировки войск уничтожили два американских гусеничных бронетранспортёра M113 противника на Константиновском направлении РИА Новости, 21.09.2025

2025-09-21T11:58:00+03:00

ДОНЕЦК, 21 сен — РИА Новости. Расчеты ударных беспилотников "Южной" группировки войск уничтожили два американских гусеничных бронетранспортёра M113 противника на Константиновском направлении в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. "В ходе воздушной разведки в окрестностях Клебан-Быкского водохранилища были выявлены два БТР M113, на которых подразделения ВСУ пытались провести ротацию личного состава. Техника была уничтожена точными ударами FPV-дронов вместе с находившимися внутри военнослужащими", — отметили в ведомстве. В Минобороны добавили, что действия расчетов беспилотников сорвали попытки ВСУ провести ротацию и подвоз снабжения на данном участке фронта.

донецкая народная республика

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

