В Белгородской области при атаках дронов погиб мирный житель
11:34 21.09.2025 (обновлено: 12:40 21.09.2025)
В Белгородской области при атаках дронов погиб мирный житель
белгородская область
происшествия
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Один мирный житель погиб, четверо получили ранения в результате атак украинских дронов в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."Ещё один трагический день для нашего региона... Погиб один мирный житель, четверо получили ранения", - написал Гладков в своем Telegram-канале.По словам губернатора, мирный житель погиб в поселке Ракитное от удара FPV-дрона, его супруга с минно-взрывной травмой, множественными осколочными ранениями и ожогом кисти обратилась в больницу. Также в Белгородском районе в селе Салтыково дрон атаковал работающий в поле трактор, в результате этого мужчину со множественными осколочными ранениями бойцы самообороны доставили в Октябрьскую районную больницу, техника повреждена."Ещё один FPV-дрон нанёс удар по территории фермерского хозяйства в селе Варваровка Белгородского района. Бойцы самообороны доставили мужчину и двух женщин со множественными осколочными ранениями в Октябрьскую районную больницу. После оказания необходимой помощи они будут переведены в медицинские учреждения Белгорода", - добавил Гладков.
белгородская область
белгородская область, происшествия
Белгородская область, Происшествия
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Один мирный житель погиб, четверо получили ранения в результате атак украинских дронов в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Ещё один трагический день для нашего региона... Погиб один мирный житель, четверо получили ранения", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
По словам губернатора, мирный житель погиб в поселке Ракитное от удара FPV-дрона, его супруга с минно-взрывной травмой, множественными осколочными ранениями и ожогом кисти обратилась в больницу. Также в Белгородском районе в селе Салтыково дрон атаковал работающий в поле трактор, в результате этого мужчину со множественными осколочными ранениями бойцы самообороны доставили в Октябрьскую районную больницу, техника повреждена.
"Ещё один FPV-дрон нанёс удар по территории фермерского хозяйства в селе Варваровка Белгородского района. Бойцы самообороны доставили мужчину и двух женщин со множественными осколочными ранениями в Октябрьскую районную больницу. После оказания необходимой помощи они будут переведены в медицинские учреждения Белгорода", - добавил Гладков.
