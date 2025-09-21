https://ria.ru/20250921/bespilotnik-2043315915.html

В Белгородской области при атаках дронов погиб мирный житель

В Белгородской области при атаках дронов погиб мирный житель - РИА Новости, 21.09.2025

В Белгородской области при атаках дронов погиб мирный житель

Один мирный житель погиб, четверо получили ранения в результате атак украинских дронов в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 21.09.2025

2025-09-21T11:34:00+03:00

2025-09-21T11:34:00+03:00

2025-09-21T12:40:00+03:00

белгородская область

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040876028_0:133:3072:1861_1920x0_80_0_0_27c3978272a155a9ba9b07923d0a89ca.jpg

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Один мирный житель погиб, четверо получили ранения в результате атак украинских дронов в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."Ещё один трагический день для нашего региона... Погиб один мирный житель, четверо получили ранения", - написал Гладков в своем Telegram-канале.По словам губернатора, мирный житель погиб в поселке Ракитное от удара FPV-дрона, его супруга с минно-взрывной травмой, множественными осколочными ранениями и ожогом кисти обратилась в больницу. Также в Белгородском районе в селе Салтыково дрон атаковал работающий в поле трактор, в результате этого мужчину со множественными осколочными ранениями бойцы самообороны доставили в Октябрьскую районную больницу, техника повреждена."Ещё один FPV-дрон нанёс удар по территории фермерского хозяйства в селе Варваровка Белгородского района. Бойцы самообороны доставили мужчину и двух женщин со множественными осколочными ранениями в Октябрьскую районную больницу. После оказания необходимой помощи они будут переведены в медицинские учреждения Белгорода", - добавил Гладков.

https://ria.ru/20250916/shebekino-2042318358.html

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

белгородская область, происшествия