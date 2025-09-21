https://ria.ru/20250921/bagram-2043282281.html

Трамп потребовал от Афганистана немедленно передать США базу Баграм

ВАШИНГТОН, 21 сен — РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп потребовал от властей Афганистана немедленно передать авиабазу Баграм под контроль США."Мы сейчас ведем переговоры с Афганистаном и хотим вернуть ее (базу. — Прим. ред.). И мы хотим вернуть ее как можно скорее, немедленно", — сказал он на мероприятии в штате Вирджиния.Незадолго до этого глава Белого дома опубликовал пост в соцсети Truth Social, в котором пригрозил Кабулу "плохими вещами" при отказе выполнить его требование. На этой неделе газета WSJ сообщила, что США ведут переговоры с "Талибаном" о возобновлении присутствия американцев на авиабазе Баграм "в качестве плацдарма для контртеррористических операций". Сам Трамп отмечал, что этот военный аэродром имеет стратегическое расположение рядом с местом, где Китай якобы производит ядерное оружие.Заявления президента США вызвали жесткую реакцию со стороны властей в Кабуле. По словам советника главы МИД страны Закира Джалали, военное присутствие Штатов в Афганистане больше невозможно. Пресс-секретарь МВД Абдул Матин Кани подчеркнул, что Баграм никогда не окажется под иностранной оккупацией вновь. А замначальника Главного управления разведки Афганистана Таджмир Джавад предупредил, что при необходимости группировка ("Сети Хаккани". — Прим. ред.) может возобновить практику применения террористов-смертников "для защиты своего правления".Летом 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана. Пятнадцатого августа они вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Занимавший тогда пост президента Ашраф Гани покинул страну. В ночь на 31 августа американские военные покинули Кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию Штатов в Афганистане.

