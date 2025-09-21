Рейтинг@Mail.ru
Трамп выступил с угрозами в адрес Афганистана из-за базы Баграм - РИА Новости, 21.09.2025
01:04 21.09.2025
Трамп выступил с угрозами в адрес Афганистана из-за базы Баграм
Трамп выступил с угрозами в адрес Афганистана из-за базы Баграм
Президент США Дональд Трамп пригрозил плохими последствиями Афганистану в случае отказа передать Штатам базу Баграм. РИА Новости, 21.09.2025
в мире
афганистан
сша
дональд трамп
джо байден
ВАШИНГТОН, 21 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пригрозил плохими последствиями Афганистану в случае отказа передать Штатам базу Баграм."Если Афганистан не вернет авиабазу Баграм тем, кто ее построил — Соединенным Штатам Америки, — то произойдут плохие вещи", — написал глава Белого дома в своей соцсети Truth Social.В пятницу Трамп подтвердил, что Вашингтон ведет переговоры с Кабулом по поводу возвращения американских военных в Афганистан. Ранее в тот же день газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что США хотят возобновить присутствие американских военных в Афганистане в качестве "плацдарма для контртеррористических операций".В четверг американский лидер сообщил, что Вашингтон добивается возвращения авиабазы Баграм, отметив ее стратегическое расположение рядом с местом, где "Китай производит свое ядерное оружие".Официальный представитель афганского внешнеполитического ведомства, советник главы МИД Закир Джалали в ответ заявил, что военное присутствие США в Афганистане больше невозможно.Ранее начальник генерального штаба афганской армии Фасихуддин Фитрат заявил, что афганские власти не будут вести никаких переговоров по поводу авиабазы Баграм ни с одним государством, включая США. Он указал, что присутствие даже одного иностранного солдата на афганской земле "неприемлемо для Исламского Эмирата" и Кабул не вступит ни в какую сделку с США или любой другой страной по вопросу авиабазы.Пятнадцатого августа 2021 года талибы, активизировавшие наступление на правительственные силы Афганистана в начале месяца, вошли в Кабул. Уже на следующий день они объявили об окончании войны. Ашраф Гани, занимавший тогда пост президента страны, покинул ее. В ночь на 31 августа 2021-го американские военные покинули Кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему присутствию.О необходимости скорейшего вывода войск из Афганистана Джо Байден заявлял во время своей предвыборной кампании в 2020 году. Некоторые американские политики называли вывод войск из Афганистана позорным паническим бегством. Газета The New York Times отмечала со ссылкой на результаты собственного расследования, что усилия США по формированию проправительственного ополчения на севере страны провалились из-за привлечения в формирования бандитов и маргиналов.
Трамп выступил с угрозами в адрес Афганистана из-за базы Баграм

ВАШИНГТОН, 21 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пригрозил плохими последствиями Афганистану в случае отказа передать Штатам базу Баграм.
"Если Афганистан не вернет авиабазу Баграм тем, кто ее построил — Соединенным Штатам Америки, — то произойдут плохие вещи", — написал глава Белого дома в своей соцсети Truth Social.
В пятницу Трамп подтвердил, что Вашингтон ведет переговоры с Кабулом по поводу возвращения американских военных в Афганистан. Ранее в тот же день газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что США хотят возобновить присутствие американских военных в Афганистане в качестве "плацдарма для контртеррористических операций".
В четверг американский лидер сообщил, что Вашингтон добивается возвращения авиабазы Баграм, отметив ее стратегическое расположение рядом с местом, где "Китай производит свое ядерное оружие".
Официальный представитель афганского внешнеполитического ведомства, советник главы МИД Закир Джалали в ответ заявил, что военное присутствие США в Афганистане больше невозможно.
Ранее начальник генерального штаба афганской армии Фасихуддин Фитрат заявил, что афганские власти не будут вести никаких переговоров по поводу авиабазы Баграм ни с одним государством, включая США. Он указал, что присутствие даже одного иностранного солдата на афганской земле "неприемлемо для Исламского Эмирата" и Кабул не вступит ни в какую сделку с США или любой другой страной по вопросу авиабазы.
Пятнадцатого августа 2021 года талибы, активизировавшие наступление на правительственные силы Афганистана в начале месяца, вошли в Кабул. Уже на следующий день они объявили об окончании войны. Ашраф Гани, занимавший тогда пост президента страны, покинул ее. В ночь на 31 августа 2021-го американские военные покинули Кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему присутствию.
О необходимости скорейшего вывода войск из Афганистана Джо Байден заявлял во время своей предвыборной кампании в 2020 году. Некоторые американские политики называли вывод войск из Афганистана позорным паническим бегством. Газета The New York Times отмечала со ссылкой на результаты собственного расследования, что усилия США по формированию проправительственного ополчения на севере страны провалились из-за привлечения в формирования бандитов и маргиналов.
Заголовок открываемого материала