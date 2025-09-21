ЦАХАЛ ликвидировала в Газе террориста ХАМАС

https://ria.ru/20250921/armija-2043293552.html

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об уничтожении в Газе террориста палестинского движения ХАМАС, который, как утверждается, готовил теракт против нее. "Вчера (в субботу) в районе города Газа ЦАХАЛ нанес удар и ликвидировал Маджеда Абу Сальмию, террориста военного крыла ХАМАС. В рамках своей роли Абу Сальмия действовал как снайпер ХАМАС и готовился к осуществлению немедленного террористического акта против войск ЦАХАЛ в районе города Газа", - написала пресс-служба армии в своем Telegram-канале. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным администрации в Газе, в результате израильских атак с 7 октября 2023 число погибших превысило 64 тысячи, большинство среди которых – мирные жители.

