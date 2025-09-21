Рейтинг@Mail.ru
Католикос всех армян отслужил молебен в честь Дня независимости Армении - РИА Новости, 21.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
17:35 21.09.2025
https://ria.ru/20250921/armeniya-2043368045.html
Католикос всех армян отслужил молебен в честь Дня независимости Армении
Католикос всех армян отслужил молебен в честь Дня независимости Армении - РИА Новости, 21.09.2025
Католикос всех армян отслужил молебен в честь Дня независимости Армении
Католикос всех армян Гарегин II отслужил в воскресенье молебен в честь Дня независимости Армении, сообщает пресс-канцелярия духовного центра Армянской... РИА Новости, 21.09.2025
2025-09-21T17:35:00+03:00
2025-09-21T17:35:00+03:00
религия
армения
ссср
гарегин ii
католикос всех армян гарегин второй
армянская апостольская церковь
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/93432/49/934324920_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_788b55f62f48243e102712db103150b2.jpg
ЕРЕВАН, 21 сен - РИА Новости. Католикос всех армян Гарегин II отслужил в воскресенье молебен в честь Дня независимости Армении, сообщает пресс-канцелярия духовного центра Армянской апостольской церкви - Первопрестольного Святого Эчмиадзина. "Двадцать первого сентября в связи с Днем независимости Армении после завершения Святой Литургии у алтаря Святого сошествия кафедрального собора Святого Эчмиадзина под предстоятельством Его Святейшества Верховного Патриарха и Католикоса Всех Армян Гарегина Второго был совершен Республиканский молебен", - говорится в сообщении. Отмечается, что духовенство и верующие вознесли молитву Богу "о нерушимости Республики Армения, мирной, благополучной и безопасной жизни армянского народа". Декларация о независимости Армении была принята на первой сессии Верховного совета Армении 23 августа 1990 года. Этим документом была упразднена Армянская Советская Социалистическая Республика и провозглашена независимая Республика Армения. Постановлением Верховного совета Армении от 21 сентября 1991 года был проведен референдум о выходе из состава СССР и установлении независимой государственности; 94,99% граждан, обладающих избирательным правом в республике, ответили на этот вопрос утвердительно. Спустя два дня Верховный совет республики провозгласил Армению независимым, самостоятельным государством.
https://ria.ru/20250622/natsinteresy-2024640190.html
армения
ссср
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/93432/49/934324920_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_81310a9dae5983931f50d3873c6c5128.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
армения, ссср, гарегин ii, католикос всех армян гарегин второй, армянская апостольская церковь, в мире
Религия, Армения, СССР, Гарегин II, Католикос всех армян Гарегин Второй, Армянская апостольская церковь, В мире
Католикос всех армян отслужил молебен в честь Дня независимости Армении

Католикос Гарегин II отслужил молебен в честь Дня независимости Армении

© РИА Новости / PanARMENIAn Photo/ Тигран МехрабянКатоликос всех армян Гарегин II
Католикос всех армян Гарегин II - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
© РИА Новости / PanARMENIAn Photo/ Тигран Мехрабян
Католикос всех армян Гарегин II. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЕРЕВАН, 21 сен - РИА Новости. Католикос всех армян Гарегин II отслужил в воскресенье молебен в честь Дня независимости Армении, сообщает пресс-канцелярия духовного центра Армянской апостольской церкви - Первопрестольного Святого Эчмиадзина.
"Двадцать первого сентября в связи с Днем независимости Армении после завершения Святой Литургии у алтаря Святого сошествия кафедрального собора Святого Эчмиадзина под предстоятельством Его Святейшества Верховного Патриарха и Католикоса Всех Армян Гарегина Второго был совершен Республиканский молебен", - говорится в сообщении.
Отмечается, что духовенство и верующие вознесли молитву Богу "о нерушимости Республики Армения, мирной, благополучной и безопасной жизни армянского народа".
Декларация о независимости Армении была принята на первой сессии Верховного совета Армении 23 августа 1990 года. Этим документом была упразднена Армянская Советская Социалистическая Республика и провозглашена независимая Республика Армения. Постановлением Верховного совета Армении от 21 сентября 1991 года был проведен референдум о выходе из состава СССР и установлении независимой государственности; 94,99% граждан, обладающих избирательным правом в республике, ответили на этот вопрос утвердительно. Спустя два дня Верховный совет республики провозгласил Армению независимым, самостоятельным государством.
Верховный патриарх и католикос всех армян Гарегин II - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
Католикос всех армян высказался о нападках властей на церковь
22 июня, 14:32
 
РелигияАрменияСССРГарегин IIКатоликос всех армян Гарегин ВторойАрмянская апостольская церковьВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала