Католикос всех армян отслужил молебен в честь Дня независимости Армении
Католикос всех армян отслужил молебен в честь Дня независимости Армении
2025-09-21T17:35:00+03:00
2025-09-21T17:35:00+03:00
2025-09-21T17:35:00+03:00
религия
армения
ссср
гарегин ii
католикос всех армян гарегин второй
армянская апостольская церковь
в мире
ЕРЕВАН, 21 сен - РИА Новости. Католикос всех армян Гарегин II отслужил в воскресенье молебен в честь Дня независимости Армении, сообщает пресс-канцелярия духовного центра Армянской апостольской церкви - Первопрестольного Святого Эчмиадзина. "Двадцать первого сентября в связи с Днем независимости Армении после завершения Святой Литургии у алтаря Святого сошествия кафедрального собора Святого Эчмиадзина под предстоятельством Его Святейшества Верховного Патриарха и Католикоса Всех Армян Гарегина Второго был совершен Республиканский молебен", - говорится в сообщении. Отмечается, что духовенство и верующие вознесли молитву Богу "о нерушимости Республики Армения, мирной, благополучной и безопасной жизни армянского народа". Декларация о независимости Армении была принята на первой сессии Верховного совета Армении 23 августа 1990 года. Этим документом была упразднена Армянская Советская Социалистическая Республика и провозглашена независимая Республика Армения. Постановлением Верховного совета Армении от 21 сентября 1991 года был проведен референдум о выходе из состава СССР и установлении независимой государственности; 94,99% граждан, обладающих избирательным правом в республике, ответили на этот вопрос утвердительно. Спустя два дня Верховный совет республики провозгласил Армению независимым, самостоятельным государством.
армения
ссср
Религия, Армения, СССР, Гарегин II, Католикос всех армян Гарегин Второй, Армянская апостольская церковь, В мире
