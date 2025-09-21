Католикос всех армян отслужил молебен в честь Дня независимости Армении

https://ria.ru/20250921/armeniya-2043368045.html

ЕРЕВАН, 21 сен - РИА Новости. Католикос всех армян Гарегин II отслужил в воскресенье молебен в честь Дня независимости Армении, сообщает пресс-канцелярия духовного центра Армянской апостольской церкви - Первопрестольного Святого Эчмиадзина. "Двадцать первого сентября в связи с Днем независимости Армении после завершения Святой Литургии у алтаря Святого сошествия кафедрального собора Святого Эчмиадзина под предстоятельством Его Святейшества Верховного Патриарха и Католикоса Всех Армян Гарегина Второго был совершен Республиканский молебен", - говорится в сообщении. Отмечается, что духовенство и верующие вознесли молитву Богу "о нерушимости Республики Армения, мирной, благополучной и безопасной жизни армянского народа". Декларация о независимости Армении была принята на первой сессии Верховного совета Армении 23 августа 1990 года. Этим документом была упразднена Армянская Советская Социалистическая Республика и провозглашена независимая Республика Армения. Постановлением Верховного совета Армении от 21 сентября 1991 года был проведен референдум о выходе из состава СССР и установлении независимой государственности; 94,99% граждан, обладающих избирательным правом в республике, ответили на этот вопрос утвердительно. Спустя два дня Верховный совет республики провозгласил Армению независимым, самостоятельным государством.

