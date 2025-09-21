https://ria.ru/20250921/armeniya-2043361837.html
Глава ЕЭК поздравил Пашиняна с Днем независимости Армении
Глава ЕЭК поздравил Пашиняна с Днем независимости Армении - РИА Новости, 21.09.2025
Глава ЕЭК поздравил Пашиняна с Днем независимости Армении
Председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев в поздравительном послании армянскому премьеру Николу Пашиняну с Днем независимости... РИА Новости, 21.09.2025
2025-09-21T16:45:00+03:00
2025-09-21T16:45:00+03:00
2025-09-21T16:45:00+03:00
в мире
армения
ссср
бакытжан сагинтаев
никол пашинян
евразийская экономическая комиссия
евразийский экономический союз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1f/2038686478_0:129:3126:1887_1920x0_80_0_0_4e7d7e2b0ffdd3da22d5a5cc5fad0db7.jpg
ЕРЕВАН, 21 сен – РИА Новости. Председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев в поздравительном послании армянскому премьеру Николу Пашиняну с Днем независимости заявил об углублении экономических связей Армении в рамках ЕАЭС, сообщает пресс-служба комиссии. Сагинтаев поздравил с праздником премьер-министра и весь армянский народ. "Вы проводите работу, направленную на создание условий для устойчивого развития Армении. Углубляются ее экономические связи в рамках ЕАЭС", – говорится в поздравительном письме. Сагинтаев от имени ЕЭК и от себя лично пожелал Армении и ее гражданам благополучия и прогресса. Декларация о независимости Армении была принята на первой сессии Верховного совета Армении 23 августа 1990 года. Этим документом была упразднена Армянская Советская Социалистическая Республика и провозглашена независимая Республика Армения. Постановлением Верховного совета Армении от 21 сентября 1991 года был проведен референдум о выходе из состава СССР и установлении независимой государственности; 94,99% граждан, обладающих избирательным правом в республике, ответили на этот вопрос утвердительно. Спустя два дня Верховный совет республики провозгласил Армению независимым, самостоятельным государством.
https://ria.ru/20250921/narod-2043304521.html
армения
ссср
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1f/2038686478_199:0:2928:2047_1920x0_80_0_0_06e2009cc9422a471723206bbaaa8832.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, армения, ссср, бакытжан сагинтаев, никол пашинян, евразийская экономическая комиссия, евразийский экономический союз
В мире, Армения, СССР, Бакытжан Сагинтаев, Никол Пашинян, Евразийская экономическая комиссия, Евразийский экономический союз
Глава ЕЭК поздравил Пашиняна с Днем независимости Армении
Глава ЕЭК Сагинтаев поздравил с Днем независимости Пашиняна и весь народ Армении