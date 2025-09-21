https://ria.ru/20250921/armeniya-2043361837.html

Глава ЕЭК поздравил Пашиняна с Днем независимости Армении

ЕРЕВАН, 21 сен – РИА Новости. Председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев в поздравительном послании армянскому премьеру Николу Пашиняну с Днем независимости заявил об углублении экономических связей Армении в рамках ЕАЭС, сообщает пресс-служба комиссии. Сагинтаев поздравил с праздником премьер-министра и весь армянский народ. "Вы проводите работу, направленную на создание условий для устойчивого развития Армении. Углубляются ее экономические связи в рамках ЕАЭС", – говорится в поздравительном письме. Сагинтаев от имени ЕЭК и от себя лично пожелал Армении и ее гражданам благополучия и прогресса. Декларация о независимости Армении была принята на первой сессии Верховного совета Армении 23 августа 1990 года. Этим документом была упразднена Армянская Советская Социалистическая Республика и провозглашена независимая Республика Армения. Постановлением Верховного совета Армении от 21 сентября 1991 года был проведен референдум о выходе из состава СССР и установлении независимой государственности; 94,99% граждан, обладающих избирательным правом в республике, ответили на этот вопрос утвердительно. Спустя два дня Верховный совет республики провозгласил Армению независимым, самостоятельным государством.

