Глава ЕЭК поздравил Пашиняна с Днем независимости Армении
16:45 21.09.2025
Глава ЕЭК поздравил Пашиняна с Днем независимости Армении
в мире
армения
ссср
бакытжан сагинтаев
никол пашинян
евразийская экономическая комиссия
евразийский экономический союз
ЕРЕВАН, 21 сен – РИА Новости. Председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев в поздравительном послании армянскому премьеру Николу Пашиняну с Днем независимости заявил об углублении экономических связей Армении в рамках ЕАЭС, сообщает пресс-служба комиссии. Сагинтаев поздравил с праздником премьер-министра и весь армянский народ. "Вы проводите работу, направленную на создание условий для устойчивого развития Армении. Углубляются ее экономические связи в рамках ЕАЭС", – говорится в поздравительном письме. Сагинтаев от имени ЕЭК и от себя лично пожелал Армении и ее гражданам благополучия и прогресса. Декларация о независимости Армении была принята на первой сессии Верховного совета Армении 23 августа 1990 года. Этим документом была упразднена Армянская Советская Социалистическая Республика и провозглашена независимая Республика Армения. Постановлением Верховного совета Армении от 21 сентября 1991 года был проведен референдум о выходе из состава СССР и установлении независимой государственности; 94,99% граждан, обладающих избирательным правом в республике, ответили на этот вопрос утвердительно. Спустя два дня Верховный совет республики провозгласил Армению независимым, самостоятельным государством.
в мире, армения, ссср, бакытжан сагинтаев, никол пашинян, евразийская экономическая комиссия, евразийский экономический союз
В мире, Армения, СССР, Бакытжан Сагинтаев, Никол Пашинян, Евразийская экономическая комиссия, Евразийский экономический союз
ЕРЕВАН, 21 сен – РИА Новости. Председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев в поздравительном послании армянскому премьеру Николу Пашиняну с Днем независимости заявил об углублении экономических связей Армении в рамках ЕАЭС, сообщает пресс-служба комиссии.
Сагинтаев поздравил с праздником премьер-министра и весь армянский народ.
"Вы проводите работу, направленную на создание условий для устойчивого развития Армении. Углубляются ее экономические связи в рамках ЕАЭС", – говорится в поздравительном письме.
Сагинтаев от имени ЕЭК и от себя лично пожелал Армении и ее гражданам благополучия и прогресса.
Декларация о независимости Армении была принята на первой сессии Верховного совета Армении 23 августа 1990 года. Этим документом была упразднена Армянская Советская Социалистическая Республика и провозглашена независимая Республика Армения. Постановлением Верховного совета Армении от 21 сентября 1991 года был проведен референдум о выходе из состава СССР и установлении независимой государственности; 94,99% граждан, обладающих избирательным правом в республике, ответили на этот вопрос утвердительно. Спустя два дня Верховный совет республики провозгласил Армению независимым, самостоятельным государством.
В миреАрменияСССРБакытжан СагинтаевНикол ПашинянЕвразийская экономическая комиссияЕвразийский экономический союз
 
 
