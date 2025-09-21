Рейтинг@Mail.ru
Путин и Мишустин поздравили Пашиняна с Днем независимости Армении - РИА Новости, 21.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:40 21.09.2025
https://ria.ru/20250921/armeniya-2043309024.html
Путин и Мишустин поздравили Пашиняна с Днем независимости Армении
Путин и Мишустин поздравили Пашиняна с Днем независимости Армении - РИА Новости, 21.09.2025
Путин и Мишустин поздравили Пашиняна с Днем независимости Армении
Поздравления президента РФ Владимира Путина и главы российского правительства Михаила Мишустина с Днем независимости Армении, адресованные армянскому премьеру... РИА Новости, 21.09.2025
2025-09-21T10:40:00+03:00
2025-09-21T10:40:00+03:00
армения
россия
владимир путин
михаил мишустин
евразийский экономический союз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/19/1860651382_0:0:2960:1666_1920x0_80_0_0_06804a521c9f12dd0d29d2fc323fe62b.jpg
ЕРЕВАН, 21 сен – РИА Новости. Поздравления президента РФ Владимира Путина и главы российского правительства Михаила Мишустина с Днем независимости Армении, адресованные армянскому премьеру Николу Пашияну, опубликованы на сайте кабмина республики. Тексты приводятся на армянском языке. В опубликованном послании Путина отмечается, что российско-армянские отношения основаны на добрых традициях дружбы и взаимного уважения, выражается уверенность, что дальнейшее развитие этих отношений полностью отвечает интересам двух народов. В обращении Мишустина выражается убежденность, что расширение практического сотрудничества, направленного на продвижение новых перспективных инициатив, углубление интеграции в рамках Евразийского экономического союза и Содружества Независимых Государств полностью отвечает интересам РФ и Армении. В текстах обоих поздравлений приводятся пожелания Пашиняну успехов, крепкого здоровья, благополучия, а народу Армении - счастья и процветания.
https://ria.ru/20250921/narod-2043304521.html
https://ria.ru/20250920/pashinyan-2043270218.html
армения
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/19/1860651382_192:0:2921:2047_1920x0_80_0_0_5c94e49873be07a777c26428ef2fc3e1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
армения, россия, владимир путин, михаил мишустин, евразийский экономический союз
Армения, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Евразийский экономический союз
Путин и Мишустин поздравили Пашиняна с Днем независимости Армении

Путин и Мишустин направили Пашиняну поздравления с Днем независимости Армении

© Sputnik / Андраник Казарян | Перейти в медиабанкФлаг Армении
Флаг Армении - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
© Sputnik / Андраник Казарян
Перейти в медиабанк
Флаг Армении. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЕРЕВАН, 21 сен – РИА Новости. Поздравления президента РФ Владимира Путина и главы российского правительства Михаила Мишустина с Днем независимости Армении, адресованные армянскому премьеру Николу Пашияну, опубликованы на сайте кабмина республики.
Тексты приводятся на армянском языке.
Люди с флагами Армении на площади Республики в Ереване - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
Посольство России поздравило народ Армении с Днем независимости
10:03
В опубликованном послании Путина отмечается, что российско-армянские отношения основаны на добрых традициях дружбы и взаимного уважения, выражается уверенность, что дальнейшее развитие этих отношений полностью отвечает интересам двух народов.
В обращении Мишустина выражается убежденность, что расширение практического сотрудничества, направленного на продвижение новых перспективных инициатив, углубление интеграции в рамках Евразийского экономического союза и Содружества Независимых Государств полностью отвечает интересам РФ и Армении.
В текстах обоих поздравлений приводятся пожелания Пашиняну успехов, крепкого здоровья, благополучия, а народу Армении - счастья и процветания.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
Пашиняна переизбрали на пост главы правящей партии Армении
Вчера, 23:52
 
АрменияРоссияВладимир ПутинМихаил МишустинЕвразийский экономический союз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала