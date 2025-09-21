https://ria.ru/20250921/armeniya-2043309024.html

Путин и Мишустин поздравили Пашиняна с Днем независимости Армении

Путин и Мишустин поздравили Пашиняна с Днем независимости Армении - РИА Новости, 21.09.2025

Путин и Мишустин поздравили Пашиняна с Днем независимости Армении

Поздравления президента РФ Владимира Путина и главы российского правительства Михаила Мишустина с Днем независимости Армении, адресованные армянскому премьеру... РИА Новости, 21.09.2025

2025-09-21T10:40:00+03:00

2025-09-21T10:40:00+03:00

2025-09-21T10:40:00+03:00

армения

россия

владимир путин

михаил мишустин

евразийский экономический союз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/19/1860651382_0:0:2960:1666_1920x0_80_0_0_06804a521c9f12dd0d29d2fc323fe62b.jpg

ЕРЕВАН, 21 сен – РИА Новости. Поздравления президента РФ Владимира Путина и главы российского правительства Михаила Мишустина с Днем независимости Армении, адресованные армянскому премьеру Николу Пашияну, опубликованы на сайте кабмина республики. Тексты приводятся на армянском языке. В опубликованном послании Путина отмечается, что российско-армянские отношения основаны на добрых традициях дружбы и взаимного уважения, выражается уверенность, что дальнейшее развитие этих отношений полностью отвечает интересам двух народов. В обращении Мишустина выражается убежденность, что расширение практического сотрудничества, направленного на продвижение новых перспективных инициатив, углубление интеграции в рамках Евразийского экономического союза и Содружества Независимых Государств полностью отвечает интересам РФ и Армении. В текстах обоих поздравлений приводятся пожелания Пашиняну успехов, крепкого здоровья, благополучия, а народу Армении - счастья и процветания.

https://ria.ru/20250921/narod-2043304521.html

https://ria.ru/20250920/pashinyan-2043270218.html

армения

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

армения, россия, владимир путин, михаил мишустин, евразийский экономический союз