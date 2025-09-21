https://ria.ru/20250921/armeniya-2043309024.html
Путин и Мишустин поздравили Пашиняна с Днем независимости Армении
Путин и Мишустин поздравили Пашиняна с Днем независимости Армении
2025-09-21T10:40:00+03:00
ЕРЕВАН, 21 сен – РИА Новости. Поздравления президента РФ Владимира Путина и главы российского правительства Михаила Мишустина с Днем независимости Армении, адресованные армянскому премьеру Николу Пашияну, опубликованы на сайте кабмина республики. Тексты приводятся на армянском языке. В опубликованном послании Путина отмечается, что российско-армянские отношения основаны на добрых традициях дружбы и взаимного уважения, выражается уверенность, что дальнейшее развитие этих отношений полностью отвечает интересам двух народов. В обращении Мишустина выражается убежденность, что расширение практического сотрудничества, направленного на продвижение новых перспективных инициатив, углубление интеграции в рамках Евразийского экономического союза и Содружества Независимых Государств полностью отвечает интересам РФ и Армении. В текстах обоих поздравлений приводятся пожелания Пашиняну успехов, крепкого здоровья, благополучия, а народу Армении - счастья и процветания.
