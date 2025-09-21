https://ria.ru/20250921/arest-2043286722.html
В Москве арестовали мужчину, ударившего девушку по ягодице
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Московский суд арестовал на десять суток мужчину, ударившего девушку по ягодице на станции метро "Новые Черемушки", указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости."Нанес удар ладонью правой руки в область левой ягодицы гражданке, которая следовала перед ним", — сказано в документах. Мужчина в суде раскаялся, свое поведение он объяснил употреблением спиртных напитков. Суд, исследуя материалы, пришел к выводу, что тот "нарушил морально-нравственные нормы поведения, выразил явное неуважение к обществу, игнорируя правила приличия и пренебрегая интересами пассажиров". Мужчине вменили часть 1 статьи 20.1 КоАП России ("Мелкое хулиганство"), по ней ему грозило до 15 суток административного ареста.
