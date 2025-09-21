Рейтинг@Mail.ru
В зоне СВО погиб польский активист Тыц
17:21 21.09.2025
https://ria.ru/20250921/aktivist-2043366865.html
В зоне СВО погиб польский активист Тыц
В зоне СВО погиб польский активист Ежи Тыц, руководивший мемориальным обществом "Курск", сообщает Telegram-канал правительства Курской области. РИА Новости, 21.09.2025
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. В зоне СВО погиб польский активист Ежи Тыц, руководивший мемориальным обществом "Курск", сообщает Telegram-канал правительства Курской области."На фронте он взял позывной "Зыгмунт" и до конца оставался верен своим убеждениям, сражаясь против неонацистов. Светлая память", — говорится в публикации.Отмечается, что Тыц в последние годы проживал в России, поскольку в Польше на активиста оказывали давление из-за его работы по восстановлению советского наследия на его родине.Благодаря его организации в Польше были восстановлены десятки памятников советским солдатам и воинские захоронения, подчеркнули в сообщении.
Ежи Тыц
Ежи Тыц
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Ежи Тыц
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. В зоне СВО погиб польский активист Ежи Тыц, руководивший мемориальным обществом "Курск", сообщает Telegram-канал правительства Курской области.
"На фронте он взял позывной "Зыгмунт" и до конца оставался верен своим убеждениям, сражаясь против неонацистов. Светлая память", — говорится в публикации.
Отмечается, что Тыц в последние годы проживал в России, поскольку в Польше на активиста оказывали давление из-за его работы по восстановлению советского наследия на его родине.
Благодаря его организации в Польше были восстановлены десятки памятников советским солдатам и воинские захоронения, подчеркнули в сообщении.
 
