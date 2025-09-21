https://ria.ru/20250921/aktivist-2043366865.html
В зоне СВО погиб польский активист Тыц
В зоне СВО погиб польский активист Тыц - РИА Новости, 21.09.2025
В зоне СВО погиб польский активист Тыц
В зоне СВО погиб польский активист Ежи Тыц, руководивший мемориальным обществом "Курск", сообщает Telegram-канал правительства Курской области. РИА Новости, 21.09.2025
2025-09-21T17:21:00+03:00
2025-09-21T17:21:00+03:00
2025-09-21T17:21:00+03:00
в мире
польша
курская область
россия
ежи тыц
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/15/2043365301_248:291:2825:1740_1920x0_80_0_0_9ddbcabac20868b0130065d29d3befbc.jpg
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. В зоне СВО погиб польский активист Ежи Тыц, руководивший мемориальным обществом "Курск", сообщает Telegram-канал правительства Курской области."На фронте он взял позывной "Зыгмунт" и до конца оставался верен своим убеждениям, сражаясь против неонацистов. Светлая память", — говорится в публикации.Отмечается, что Тыц в последние годы проживал в России, поскольку в Польше на активиста оказывали давление из-за его работы по восстановлению советского наследия на его родине.Благодаря его организации в Польше были восстановлены десятки памятников советским солдатам и воинские захоронения, подчеркнули в сообщении.
польша
курская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/15/2043365301_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_81441536fd6d45ca97cd9efdd7ea4673.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, курская область, россия, ежи тыц
В мире, Польша, Курская область, Россия, Ежи Тыц
В зоне СВО погиб польский активист Тыц
В зоне СВО погиб руководитель мемориального общества "Курск" Ежи Тыц