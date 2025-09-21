https://ria.ru/20250921/aftershoki-2043277051.html

На Камчатке за сутки зафиксировали более 40 афтершоков

На Камчатке за сутки зафиксировали более 40 афтершоков

Сорок два афтершока магнитудой до 5,8 зафиксированы на Камчатке за прошедшие сутки, четыре из них ощутили жители региона, сообщило ГУ МЧС России по региону. РИА Новости, 21.09.2025

П.-КАМЧАТСКИЙ, 21 сен - РИА Новости. Сорок два афтершока магнитудой до 5,8 зафиксированы на Камчатке за прошедшие сутки, четыре из них ощутили жители региона, сообщило ГУ МЧС России по региону. Сутками ранее у берегов полуострова произошли 132 афтершока магнитудой от 3,7 до 7,8, при этом 29 из них ощущались в населенных пунктах. "За сутки произошли 42 афтершока магнитудой от 3,5 до 5,8, четыре из них ощущались жителями края", - говорится в сообщении главка. На полуострове продолжается мониторинг вулканической активности, которая, по данным ученых, возросла после мощного землетрясения 30 июля. "Ученые фиксируют активность вулкана Камбального... Безымянного, Шивелуча, Ключевского, Карымского и Крашенинникова. Жителям и гостям региона также настоятельно рекомендуют не приближаться к исполинам", - добавило МЧС. На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8, в связи с чем в Камчатском крае с 14 августа ввели режим ЧС природного характера. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки - повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Интенсивность и мощность афтершоков постепенно снижаются, отмечают сейсмологи, однако характеризуют сейсмичность как "экстремально высокую". Сейсмическая активность на Камчатке возросла после мощного афтершока магнитудой 7,8, который произошел в четверг вечером по московскому времени в Тихом океане, в 93 километрах от Петропавловска-Камчатского. Он вызвал подземные толчки интенсивностью до семи баллов в населенных пунктах Камчатского края. В связи с землетрясением объявлялась угроза цунами по восточному побережью Камчатки. По данным правительства Камчатского края, ряд зданий получили повреждения. В Петропавловске-Камчатском, Вилючинске и Елизовском районе возобновили работу пункты временного размещения для тех, кто из-за землетрясения боится ночевать дома.

