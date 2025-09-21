Рейтинг@Mail.ru
На Камчатке за сутки зафиксировали более 40 афтершоков - РИА Новости, 21.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:47 21.09.2025
https://ria.ru/20250921/aftershoki-2043277051.html
На Камчатке за сутки зафиксировали более 40 афтершоков
На Камчатке за сутки зафиксировали более 40 афтершоков - РИА Новости, 21.09.2025
На Камчатке за сутки зафиксировали более 40 афтершоков
Сорок два афтершока магнитудой до 5,8 зафиксированы на Камчатке за прошедшие сутки, четыре из них ощутили жители региона, сообщило ГУ МЧС России по региону. РИА Новости, 21.09.2025
2025-09-21T01:47:00+03:00
2025-09-21T01:47:00+03:00
происшествия
камчатка
камчатский край
петропавловск-камчатский
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941487631_0:0:3635:2045_1920x0_80_0_0_f9ddf67912731eff9468cdb25a8f6fc8.jpg
П.-КАМЧАТСКИЙ, 21 сен - РИА Новости. Сорок два афтершока магнитудой до 5,8 зафиксированы на Камчатке за прошедшие сутки, четыре из них ощутили жители региона, сообщило ГУ МЧС России по региону. Сутками ранее у берегов полуострова произошли 132 афтершока магнитудой от 3,7 до 7,8, при этом 29 из них ощущались в населенных пунктах. "За сутки произошли 42 афтершока магнитудой от 3,5 до 5,8, четыре из них ощущались жителями края", - говорится в сообщении главка. На полуострове продолжается мониторинг вулканической активности, которая, по данным ученых, возросла после мощного землетрясения 30 июля. "Ученые фиксируют активность вулкана Камбального... Безымянного, Шивелуча, Ключевского, Карымского и Крашенинникова. Жителям и гостям региона также настоятельно рекомендуют не приближаться к исполинам", - добавило МЧС. На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8, в связи с чем в Камчатском крае с 14 августа ввели режим ЧС природного характера. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки - повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Интенсивность и мощность афтершоков постепенно снижаются, отмечают сейсмологи, однако характеризуют сейсмичность как "экстремально высокую". Сейсмическая активность на Камчатке возросла после мощного афтершока магнитудой 7,8, который произошел в четверг вечером по московскому времени в Тихом океане, в 93 километрах от Петропавловска-Камчатского. Он вызвал подземные толчки интенсивностью до семи баллов в населенных пунктах Камчатского края. В связи с землетрясением объявлялась угроза цунами по восточному побережью Камчатки. По данным правительства Камчатского края, ряд зданий получили повреждения. В Петропавловске-Камчатском, Вилючинске и Елизовском районе возобновили работу пункты временного размещения для тех, кто из-за землетрясения боится ночевать дома.
https://ria.ru/20250920/kamchatka-2043120789.html
https://ria.ru/20250913/aftershoki-2041591278.html
камчатка
камчатский край
петропавловск-камчатский
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941487631_624:0:3355:2048_1920x0_80_0_0_a77d258f982778c5c3db45d6508ad63f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, камчатка, камчатский край, петропавловск-камчатский, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Камчатка, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На Камчатке за сутки зафиксировали более 40 афтершоков

На Камчатке за сутки зафиксировали 42 афтершока магнитудой до 5,8

© iStock.com / AdventtrЗапись сейсмической активности
Запись сейсмической активности - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
© iStock.com / Adventtr
Запись сейсмической активности. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
П.-КАМЧАТСКИЙ, 21 сен - РИА Новости. Сорок два афтершока магнитудой до 5,8 зафиксированы на Камчатке за прошедшие сутки, четыре из них ощутили жители региона, сообщило ГУ МЧС России по региону.
Сутками ранее у берегов полуострова произошли 132 афтершока магнитудой от 3,7 до 7,8, при этом 29 из них ощущались в населенных пунктах.
Вид на Петропавловск-Камчатский и вулкан Корякский - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
Ученый объяснил сильные землетрясения на Камчатке
Вчера, 04:58
"За сутки произошли 42 афтершока магнитудой от 3,5 до 5,8, четыре из них ощущались жителями края", - говорится в сообщении главка.
На полуострове продолжается мониторинг вулканической активности, которая, по данным ученых, возросла после мощного землетрясения 30 июля.
"Ученые фиксируют активность вулкана Камбального... Безымянного, Шивелуча, Ключевского, Карымского и Крашенинникова. Жителям и гостям региона также настоятельно рекомендуют не приближаться к исполинам", - добавило МЧС.
На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8, в связи с чем в Камчатском крае с 14 августа ввели режим ЧС природного характера. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки - повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Интенсивность и мощность афтершоков постепенно снижаются, отмечают сейсмологи, однако характеризуют сейсмичность как "экстремально высокую".
Сейсмическая активность на Камчатке возросла после мощного афтершока магнитудой 7,8, который произошел в четверг вечером по московскому времени в Тихом океане, в 93 километрах от Петропавловска-Камчатского. Он вызвал подземные толчки интенсивностью до семи баллов в населенных пунктах Камчатского края. В связи с землетрясением объявлялась угроза цунами по восточному побережью Камчатки. По данным правительства Камчатского края, ряд зданий получили повреждения. В Петропавловске-Камчатском, Вилючинске и Елизовском районе возобновили работу пункты временного размещения для тех, кто из-за землетрясения боится ночевать дома.
Извержение вулкана Ключевская Сопка в Камчатском крае - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
Глава РАН прокомментировал ситуацию с афтершоками на Камчатке
13 сентября, 03:49
 
ПроисшествияКамчаткаКамчатский крайПетропавловск-КамчатскийМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала