В Афганистане прогремел взрыв у военной базы

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Взрыв произошел в воскресенье днем у ворот военной базы в уезде Баграм афганской провинции Парван, сообщает информационное агентство "Джомхур" со ссылкой на источники. "Местные источники в провинции Парван сообщают о взрыве у четвертых ворот авиабазы Баграм, известных под названием "Си дукан", - говорится в сообщении. Источники информировали, что взрыв произошел на восточном въезде военной базы, другие подробности пока не поступали. Ворота "Си Дукан" считаются одними из главных на этой военной базе, и большая часть передвижений осуществляется именно через этот контрольно-пропускной пункт. Вместе с тем агентство "Джомхур" не может обстоятельно сообщить о подробностях происшествия из-за ограничений в районе военного объекта. Агентство отмечает, что взрыв прогремел на фоне агрессивных заявлений президента США Дональда Трампа о возможном возвращении или захвате американцами базы Баграм.

