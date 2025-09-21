Рейтинг@Mail.ru
В Афганистане прогремел взрыв у военной базы - РИА Новости, 21.09.2025
16:44 21.09.2025
В Афганистане прогремел взрыв у военной базы
В Афганистане прогремел взрыв у военной базы - РИА Новости, 21.09.2025
В Афганистане прогремел взрыв у военной базы
Взрыв произошел в воскресенье днем у ворот военной базы в уезде Баграм афганской провинции Парван, сообщает информационное агентство "Джомхур" со ссылкой на... РИА Новости, 21.09.2025
2025-09-21T16:44:00+03:00
2025-09-21T16:44:00+03:00
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Взрыв произошел в воскресенье днем у ворот военной базы в уезде Баграм афганской провинции Парван, сообщает информационное агентство "Джомхур" со ссылкой на источники. "Местные источники в провинции Парван сообщают о взрыве у четвертых ворот авиабазы Баграм, известных под названием "Си дукан", - говорится в сообщении. Источники информировали, что взрыв произошел на восточном въезде военной базы, другие подробности пока не поступали. Ворота "Си Дукан" считаются одними из главных на этой военной базе, и большая часть передвижений осуществляется именно через этот контрольно-пропускной пункт. Вместе с тем агентство "Джомхур" не может обстоятельно сообщить о подробностях происшествия из-за ограничений в районе военного объекта. Агентство отмечает, что взрыв прогремел на фоне агрессивных заявлений президента США Дональда Трампа о возможном возвращении или захвате американцами базы Баграм.
В Афганистане прогремел взрыв у военной базы

В Афганистане у ворот военной базы Баграм прогремел взрыв

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Взрыв произошел в воскресенье днем у ворот военной базы в уезде Баграм афганской провинции Парван, сообщает информационное агентство "Джомхур" со ссылкой на источники.
"Местные источники в провинции Парван сообщают о взрыве у четвертых ворот авиабазы Баграм, известных под названием "Си дукан", - говорится в сообщении.
Источники информировали, что взрыв произошел на восточном въезде военной базы, другие подробности пока не поступали.
Ворота "Си Дукан" считаются одними из главных на этой военной базе, и большая часть передвижений осуществляется именно через этот контрольно-пропускной пункт.
Вместе с тем агентство "Джомхур" не может обстоятельно сообщить о подробностях происшествия из-за ограничений в районе военного объекта.
Агентство отмечает, что взрыв прогремел на фоне агрессивных заявлений президента США Дональда Трампа о возможном возвращении или захвате американцами базы Баграм.
