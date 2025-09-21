Афганистан ответил на угрозы со стороны США

https://ria.ru/20250921/afganistan-2043360718.html

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. США следует избегать повторения прошлого неудачного опыта в отношении Афганистана, заявил заместитель официального представителя афганского правительства Хамдулла Фитрат в социальной сети X."Вместо повторения неудачного опыта прошлого следует придерживаться реалистичного и рационального подхода", — написал Фитрат.Он напомнил США, что в соответствии с соглашением, заключенным в Дохе, Соединенные Штаты обязались не применять силу и угрозы против территориальной целостности и политической независимости Афганистана, а также не вмешиваться во внутренние дела страны.Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Афганистану грозят плохие последствия в случае отказа передать авиабазу Баграм под контроль Штатов. До этого газета WSJ сообщила, что США ведут переговоры с "Талибаном" о возобновлении присутствия американцев на авиабазе Баграм "в качестве плацдарма для контртеррористических операций". Сам Трамп отмечал, что этот военный аэродром имеет стратегическое расположение рядом с Китаем.Слова лидера Белого дома вызвали жесткую реакцию со стороны властей в Кабуле. Как заявил советник главы МИД страны Закир Джалали, военное присутствие Штатов в Афганистане больше невозможно. Пресс-секретарь МВД Абдул Матин Кани также подчеркнул, что Баграм больше никогда не окажется под иностранной оккупацией.

