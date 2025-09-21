https://ria.ru/20250921/aeroport-2043315740.html
Аэропорт Берлина предупредил пассажиров об увеличении времени ожидания
Аэропорт Берлина предупредил пассажиров об увеличении времени ожидания - РИА Новости, 21.09.2025
Аэропорт Берлина предупредил пассажиров об увеличении времени ожидания
Аэропорт Берлина по-прежнему предупреждает пассажиров об увеличении времени ожидания в воскресенье на фоне произошедшей ранее кибератаки, следует из информации... РИА Новости, 21.09.2025
2025-09-21T11:34:00+03:00
2025-09-21T11:34:00+03:00
2025-09-21T11:51:00+03:00
в мире
берлин (город)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/14/2043192702_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a3193368c73ae5de772ff80351a017d5.jpg
МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Аэропорт Берлина по-прежнему предупреждает пассажиров об увеличении времени ожидания в воскресенье на фоне произошедшей ранее кибератаки, следует из информации на сайте воздушной гавани. В субботу сбой случился в ряде европейских аэропортов, включая берлинский, в результате кибератаки на Collins Aerospace, поставщика систем регистрации и посадки пассажиров, сообщал портал Tagesspiegel. По его информации, инцидент произошёл в пятницу вечером, после чего столичный аэропорт был вынужден перейти на ручные процедуры обслуживания. "По причине технических неполадок у одного из поставщиков услуг увеличивается время ожидания“, - сообщается в бегущей строке на главной странице сайта авиагавани в воскресенье. Аэропорт призывает пассажиров пользоваться онлайн-регистрацией или стойками для самостоятельной регистрации в аэропорту, а также автоматами для сдачи багажа. Некоторые рейсы были задержаны в субботу в берлинском аэропорту, однако ни одной отмены не было, пишет газета Zeit. Сроки восстановления полноценной работы воздушной гавани не называются.
https://ria.ru/20250921/bryussel-2043306334.html
https://ria.ru/20250920/aeroport-2043146854.html
берлин (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/14/2043192702_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4ddc3de733419b11bcd3416d929d4f5f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, берлин (город)
Аэропорт Берлина предупредил пассажиров об увеличении времени ожидания
Аэропорт Берлина предупредил об увеличении времени ожидания из-за кибератаки
МОСКВА, 21 сен – РИА Новости.
Аэропорт Берлина по-прежнему предупреждает пассажиров об увеличении времени ожидания в воскресенье на фоне произошедшей ранее кибератаки, следует из информации на сайте
воздушной гавани.
В субботу сбой случился в ряде европейских аэропортов, включая берлинский, в результате кибератаки на Collins Aerospace, поставщика систем регистрации и посадки пассажиров, сообщал портал Tagesspiegel. По его информации, инцидент произошёл в пятницу вечером, после чего столичный аэропорт был вынужден перейти на ручные процедуры обслуживания.
"По причине технических неполадок у одного из поставщиков услуг увеличивается время ожидания“, - сообщается в бегущей строке на главной странице сайта авиагавани в воскресенье.
Аэропорт призывает пассажиров пользоваться онлайн-регистрацией или стойками для самостоятельной регистрации в аэропорту, а также автоматами для сдачи багажа.
Некоторые рейсы были задержаны в субботу в берлинском аэропорту, однако ни одной отмены не было, пишет газета Zeit. Сроки восстановления полноценной работы воздушной гавани не называются.