Аэропорт Берлина предупредил пассажиров об увеличении времени ожидания

МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Аэропорт Берлина по-прежнему предупреждает пассажиров об увеличении времени ожидания в воскресенье на фоне произошедшей ранее кибератаки, следует из информации на сайте воздушной гавани. В субботу сбой случился в ряде европейских аэропортов, включая берлинский, в результате кибератаки на Collins Aerospace, поставщика систем регистрации и посадки пассажиров, сообщал портал Tagesspiegel. По его информации, инцидент произошёл в пятницу вечером, после чего столичный аэропорт был вынужден перейти на ручные процедуры обслуживания. "По причине технических неполадок у одного из поставщиков услуг увеличивается время ожидания“, - сообщается в бегущей строке на главной странице сайта авиагавани в воскресенье. Аэропорт призывает пассажиров пользоваться онлайн-регистрацией или стойками для самостоятельной регистрации в аэропорту, а также автоматами для сдачи багажа. Некоторые рейсы были задержаны в субботу в берлинском аэропорту, однако ни одной отмены не было, пишет газета Zeit. Сроки восстановления полноценной работы воздушной гавани не называются.

