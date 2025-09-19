https://ria.ru/20250919/zhuravlev-2042974620.html

В Институте медиа ВШЭ отметили героизм военкора "России сегодня" Журавлева

В Институте медиа ВШЭ отметили героизм военкора "России сегодня" Журавлева

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Замдиректора Института медиафакультета "Креативных индустрий" НИУ ВШЭ Иван Князев на церемонии вручения стипендий имени Ростислава Журавлева отметил, что жизнь военкора - это "путеводная звезда" для нового поколения журналистов, пример настоящего мужества и долга. Церемония вручения дипломов учрежденной Международной медиагруппой "Россия сегодня" стипендии имени военкора Ростислава Журавлева прошла в пятницу в Москве в мультимедийном пресс-центре медиагруппы. "Профессия военного корреспондента, журналиста - это не про славу, это не про красивые репортажи из горячих точек, это про долг. Про долг перед обществом, перед государством, перед Родиной, перед историей, перед памятью тех, о ком ты рассказываешь. И для молодых начинающих журналистов жизнь Ростислава - путеводная звезда. Это правда. И я уверен, что сегодняшние лауреаты, которые получают эту награду, премию, что на них ложится огромная ответственность. Ответственность быть достойным имени Ростислава Журавлева", - сказал Князев в ходе церемонии. Князев также отметил, что для начинающего журналиста награда имени Журавлева - это знак "высочайшего признания". В ходе церемонии также выступил военный корреспондент РИА Новости Евгений Масленников. Он отметил, что в военной журналистике важно "не потерять самого себя". "Для того, чтобы все получилось, хотелось именно сказать за свое направление - в военной журналистике, за всем этим хаосом, за, и в хорошем, и плохом смысле слова, романтизмом войны, нужно не потерять самого себя. Ростислав, по воспоминаниям его друзей, он не терял никогда самого себя, он оставался человечным, добрым, видел свет там, где иногда кажется, что его нет", - сказал Масленников. В ходе церемонии также выступили стипендиаты прошлого года: студент факультета журналистики МГУ Даниил Караев и студентка Института "Первая Академия медиа" РЭУ Плеханова Валерия Харченко. Она подчеркнула, что судьба и жизненный пример Журавлева напоминают: какие бы трудности ни возникали, важно помнить о силе духа и ценности самой жизни. Караев, в свою очередь, поблагодарил медиагруппу за сохранение памяти о военкоре и пожелал награждаемым студентам "помнить о предшественниках", так как, по его словам, без исторической памяти "никогда ничего не получится". В ходе церемонии объявили имена трех получателей стипендии, учрежденной в честь Журавлева. Дипломы стипендиатов "За выдающиеся способности, проявленные в обучении специальности "журналистика" и активную гражданско-патриотическую позицию" вручил заместитель главного редактора, директор Главной дирекции информации Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Горностаев совместно с Масленниковым. Стипендии удостоены: студентка РЭУ имени Г. В. Плеханова Анастасия Кайшева, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова Анастасия Рыжкова, студентка НИУ ВШЭ Анжелика Галиева. Именные стипендии призваны поощрить студентов, обучающихся по направлению подготовки "Журналистика" и проявивших выдающиеся способности. Первую стипендию - 50 тысяч рублей - студенты получат уже 25 сентября. Стипендия будет выплачиваться на протяжении всего учебного года (по июнь 2026 года). Журавлев - военный корреспондент РИА Новости (агентство и сайт ria.ru входят в состав международной медиагруппы "Россия сегодня"). Начал карьеру журналиста в 2012 году после срочной службы в рядах Вооруженных сил России. В 2014 году освещал события по возвращению Крыма, участник "Русской весны" на юго-востоке Украины. С июля по декабрь 2014 года находился в зоне военного конфликта в Луганске на территории народного ополчения. Вступил добровольцем в "Интербригаду" в составе батальона "Заря" ЛНР. Работал в РИА Новости с 2021 года, в первые дни СВО отправился в командировку в зону боевых действий, сначала в ДНР, затем в Харьковскую область, после этого - в ЛНР и Запорожскую область. Несмотря на свой молодой возраст, Журавлев входил в десятку лучших военных корреспондентов России. В 2022 году его наградили призом премии "Золотое перо" за смелость при выполнении журналистского долга. В конце июля 2023 года в Запорожской области Журавлев готовил репортаж о применении Украиной запрещенных кассетных боеприпасов. Он погиб 22 июля 2023 года при украинском обстреле в зоне спецоперации. Президент России Владимир Путин 27 июля 2023 года наградил Журавлева орденом Мужества посмертно. Также Журавлева посмертно наградили орденом "За заслуги перед Запорожской областью", а одна из школ в Мелитополе будет носить его имя. -0-

