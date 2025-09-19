https://ria.ru/20250919/zhitel-2043019878.html

Жителя Брянской области будут судить за передачу данных о ПВО ВСУ

2025-09-19T16:45:00+03:00

происшествия

брянская область

украина

россия

брянский областной суд

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940535325_0:1006:2048:2158_1920x0_80_0_0_0829658e10de8edd8b5a153e5f1b89b4.jpg

МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Жителя Брянской области, передававшего украинским военным сведения о размещении в регионе объектов ПВО, будут судить за госизмену, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. "По версии следствия, в октябре 2024 года мужчина через мессенджер в сети интернет передал военнослужащим Украины сведения о местах дислокации в Брянской области систем ПВО Вооруженных сил Российской Федерации", – говорится в сообщении. По данным ведомства, фигурантом является 27-летний местный житель, преступление пресекли сотрудники регионального УФСБ. Уточняется, что мужчина обвиняется по статье 275 УК РФ (государственная измена). Уголовное дело рассмотрит Брянский областной суд.

https://ria.ru/20240918/gosizmena-1973306371.html

