Жителя Брянской области будут судить за передачу данных о ПВО ВСУ - РИА Новости, 19.09.2025
16:45 19.09.2025
https://ria.ru/20250919/zhitel-2043019878.html
Жителя Брянской области будут судить за передачу данных о ПВО ВСУ
Жителя Брянской области будут судить за передачу данных о ПВО ВСУ - РИА Новости, 19.09.2025
Жителя Брянской области будут судить за передачу данных о ПВО ВСУ
Жителя Брянской области, передававшего украинским военным сведения о размещении в регионе объектов ПВО, будут судить за госизмену, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T16:45:00+03:00
2025-09-19T16:45:00+03:00
происшествия
брянская область
украина
россия
брянский областной суд
МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Жителя Брянской области, передававшего украинским военным сведения о размещении в регионе объектов ПВО, будут судить за госизмену, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. "По версии следствия, в октябре 2024 года мужчина через мессенджер в сети интернет передал военнослужащим Украины сведения о местах дислокации в Брянской области систем ПВО Вооруженных сил Российской Федерации", – говорится в сообщении. По данным ведомства, фигурантом является 27-летний местный житель, преступление пресекли сотрудники регионального УФСБ. Уточняется, что мужчина обвиняется по статье 275 УК РФ (государственная измена). Уголовное дело рассмотрит Брянский областной суд.
брянская область
украина
россия
происшествия, брянская область, украина, россия, брянский областной суд
Происшествия, Брянская область, Украина, Россия, Брянский областной суд
Жителя Брянской области будут судить за передачу данных о ПВО ВСУ

В Брянске мужчину, передававшего ВСУ данные о ПВО, будут судить за госизмену

Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Жителя Брянской области, передававшего украинским военным сведения о размещении в регионе объектов ПВО, будут судить за госизмену, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
"По версии следствия, в октябре 2024 года мужчина через мессенджер в сети интернет передал военнослужащим Украины сведения о местах дислокации в Брянской области систем ПВО Вооруженных сил Российской Федерации", – говорится в сообщении.
По данным ведомства, фигурантом является 27-летний местный житель, преступление пресекли сотрудники регионального УФСБ.
Уточняется, что мужчина обвиняется по статье 275 УК РФ (государственная измена). Уголовное дело рассмотрит Брянский областной суд.
ПроисшествияБрянская областьУкраинаРоссияБрянский областной суд
 
 
