Жену пермского правозащитника внесли в список террористов
2025-09-19T16:32:00+03:00
общество
березники
пермь
россия
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
фонд борьбы с коррупцией
МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Жена пермского правозащитника и экс-полицейского Артема Файзулина Ирина* внесена в перечень террористов и экстремистов, следует из соответствующей базы Росфинмониторинга. "Файзулина* Ирина Александровна, 06.12.1976 г.р., г.Березники Пермской области", - сообщается в перечне. Ранее в Ленинском районном суде Перми сообщили РИА Новости, что Файзулина* арестована до 15 октября по делу о финансировании экстремистской деятельности. Представитель суда пояснил, что дело на нее завели из-за финансирования структур ФБК**. Также суд арестовал до 20 октября активистку Елену Гусеву, тоже родившуюся в Березниках и задержанную по той же статье. Ряд местных СМИ писали, что к Файзулиным приходили с обыском силовики, изъяли технику и задержали. Позже Артема Файзулина отпустили.* Физическое лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов** Организация признана в России экстремистской и ликвидирована
березники
пермь
россия
общество, березники, пермь, россия, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), фонд борьбы с коррупцией
