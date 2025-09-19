https://ria.ru/20250919/zhena-2043013912.html

Жену пермского правозащитника внесли в список террористов

2025-09-19T16:32:00+03:00

общество

березники

пермь

россия

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

фонд борьбы с коррупцией

МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Жена пермского правозащитника и экс-полицейского Артема Файзулина Ирина* внесена в перечень террористов и экстремистов, следует из соответствующей базы Росфинмониторинга. "Файзулина* Ирина Александровна, 06.12.1976 г.р., г.Березники Пермской области", - сообщается в перечне. Ранее в Ленинском районном суде Перми сообщили РИА Новости, что Файзулина* арестована до 15 октября по делу о финансировании экстремистской деятельности. Представитель суда пояснил, что дело на нее завели из-за финансирования структур ФБК**. Также суд арестовал до 20 октября активистку Елену Гусеву, тоже родившуюся в Березниках и задержанную по той же статье. Ряд местных СМИ писали, что к Файзулиным приходили с обыском силовики, изъяли технику и задержали. Позже Артема Файзулина отпустили.* Физическое лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов** Организация признана в России экстремистской и ликвидирована

