Жену пермского правозащитника внесли в список террористов - РИА Новости, 19.09.2025
16:32 19.09.2025
https://ria.ru/20250919/zhena-2043013912.html
Жену пермского правозащитника внесли в список террористов
Жена пермского правозащитника и экс-полицейского Артема Файзулина Ирина* внесена в перечень террористов и экстремистов, следует из соответствующей базы... РИА Новости, 19.09.2025
МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Жена пермского правозащитника и экс-полицейского Артема Файзулина Ирина* внесена в перечень террористов и экстремистов, следует из соответствующей базы Росфинмониторинга. "Файзулина* Ирина Александровна, 06.12.1976 г.р., г.Березники Пермской области", - сообщается в перечне. Ранее в Ленинском районном суде Перми сообщили РИА Новости, что Файзулина* арестована до 15 октября по делу о финансировании экстремистской деятельности. Представитель суда пояснил, что дело на нее завели из-за финансирования структур ФБК**. Также суд арестовал до 20 октября активистку Елену Гусеву, тоже родившуюся в Березниках и задержанную по той же статье. Ряд местных СМИ писали, что к Файзулиным приходили с обыском силовики, изъяли технику и задержали. Позже Артема Файзулина отпустили.* Физическое лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов** Организация признана в России экстремистской и ликвидирована
МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Жена пермского правозащитника и экс-полицейского Артема Файзулина Ирина* внесена в перечень террористов и экстремистов, следует из соответствующей базы Росфинмониторинга.
«
"Файзулина* Ирина Александровна, 06.12.1976 г.р., г.Березники Пермской области", - сообщается в перечне.
Ранее в Ленинском районном суде Перми сообщили РИА Новости, что Файзулина* арестована до 15 октября по делу о финансировании экстремистской деятельности. Представитель суда пояснил, что дело на нее завели из-за финансирования структур ФБК**.
Также суд арестовал до 20 октября активистку Елену Гусеву, тоже родившуюся в Березниках и задержанную по той же статье.
Ряд местных СМИ писали, что к Файзулиным приходили с обыском силовики, изъяли технику и задержали. Позже Артема Файзулина отпустили.
* Физическое лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов
** Организация признана в России экстремистской и ликвидирована
Леонид Волков* - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
Отца Леонида Волкова* задержали по подозрению в финансировании ФБК**
3 апреля, 08:58
 
