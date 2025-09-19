Рейтинг@Mail.ru
Во Франции ответили на дерзкое заявление Зеленского о Европе - РИА Новости, 19.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:24 19.09.2025 (обновлено: 19:51 19.09.2025)
https://ria.ru/20250919/zelenskiy-2042994997.html
Во Франции ответили на дерзкое заявление Зеленского о Европе
Во Франции ответили на дерзкое заявление Зеленского о Европе - РИА Новости, 19.09.2025
Во Франции ответили на дерзкое заявление Зеленского о Европе
Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X призвал не поддерживать Украину после заявления Владимира Зеленского об ожидании... РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T15:24:00+03:00
2025-09-19T19:51:00+03:00
в мире
украина
сша
франция
флориан филиппо
владимир зеленский
нато
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/12/2042636837_0:274:3072:2002_1920x0_80_0_0_673fc3ee4e290ea52d4889ebddf5eaea.jpg
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X призвал не поддерживать Украину после заявления Владимира Зеленского об ожидании многомиллиардной помощи от европейцев.В среду Зеленский заявил, что ждет от европейских союзников в октябре 3,5 миллиарда долларов на закупку американского оружия.&quot;Это полный бред! &lt;…&gt; И кто, как вы думаете, даст ему эти 3,5 миллиарда долларов в течение месяца? Европейские страны… В том числе Франция, которая выделит несколько сотен миллионов! И все это для того, чтобы покупать американское оружие и поддерживать войну! Хватит! Французы должны восстать против этого грабежа! Ни одного евро для Украины, ни одного оружия, ни одного солдата!&quot; — призвал политик.Во вторник агентство Reuters со ссылкой на источники сообщало, что администрация президента США Дональда Трампа одобрила первый пакет военной помощи Киеву, профинансированный союзниками Соединенных Штатов по НАТО. При этом Белый дом официально не подтверждал эту информацию.В начале августа украинский министр обороны Денис Шмыгаль заявил, что США и Североатлантический альянс запускают новый механизм поддержки Украины через инициативу PURL, предусматривающую быстрые поставки вооружения через добровольческие взносы стран НАТО.
https://ria.ru/20250919/hill-2042957599.html
https://ria.ru/20250919/plan-2042908212.html
украина
сша
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/12/2042636837_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_f6629c76ebe30d858372a6eafe75ca1b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, франция, флориан филиппо, владимир зеленский, нато, дональд трамп
В мире, Украина, США, Франция, Флориан Филиппо, Владимир Зеленский, НАТО, Дональд Трамп
Во Франции ответили на дерзкое заявление Зеленского о Европе

Филиппо призвал не посылать ничего Украине после заявления Зеленского

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X призвал не поддерживать Украину после заявления Владимира Зеленского об ожидании многомиллиардной помощи от европейцев.
В среду Зеленский заявил, что ждет от европейских союзников в октябре 3,5 миллиарда долларов на закупку американского оружия.
«

"Это полный бред! <…> И кто, как вы думаете, даст ему эти 3,5 миллиарда долларов в течение месяца? Европейские страны… В том числе Франция, которая выделит несколько сотен миллионов! И все это для того, чтобы покупать американское оружие и поддерживать войну! Хватит! Французы должны восстать против этого грабежа! Ни одного евро для Украины, ни одного оружия, ни одного солдата!" — призвал политик.

Президент России Владимир Путин наблюдает из командного пункта за действиями войск на совместном стратегическом учении России и Белоруссии Запад-2025 в Нижегородской области - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
"Наперекор всему". В США сделали новое заявление о Путине
Вчера, 12:50
Во вторник агентство Reuters со ссылкой на источники сообщало, что администрация президента США Дональда Трампа одобрила первый пакет военной помощи Киеву, профинансированный союзниками Соединенных Штатов по НАТО. При этом Белый дом официально не подтверждал эту информацию.
В начале августа украинский министр обороны Денис Шмыгаль заявил, что США и Североатлантический альянс запускают новый механизм поддержки Украины через инициативу PURL, предусматривающую быстрые поставки вооружения через добровольческие взносы стран НАТО.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
СМИ раскрыли новый план союзников Украины против России
Вчера, 10:14
 
В миреУкраинаСШАФранцияФлориан ФилиппоВладимир ЗеленскийНАТОДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала