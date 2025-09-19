https://ria.ru/20250919/zelenskiy-2042994997.html

Во Франции ответили на дерзкое заявление Зеленского о Европе

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X призвал не поддерживать Украину после заявления Владимира Зеленского об ожидании многомиллиардной помощи от европейцев.В среду Зеленский заявил, что ждет от европейских союзников в октябре 3,5 миллиарда долларов на закупку американского оружия."Это полный бред! <…> И кто, как вы думаете, даст ему эти 3,5 миллиарда долларов в течение месяца? Европейские страны… В том числе Франция, которая выделит несколько сотен миллионов! И все это для того, чтобы покупать американское оружие и поддерживать войну! Хватит! Французы должны восстать против этого грабежа! Ни одного евро для Украины, ни одного оружия, ни одного солдата!" — призвал политик.Во вторник агентство Reuters со ссылкой на источники сообщало, что администрация президента США Дональда Трампа одобрила первый пакет военной помощи Киеву, профинансированный союзниками Соединенных Штатов по НАТО. При этом Белый дом официально не подтверждал эту информацию.В начале августа украинский министр обороны Денис Шмыгаль заявил, что США и Североатлантический альянс запускают новый механизм поддержки Украины через инициативу PURL, предусматривающую быстрые поставки вооружения через добровольческие взносы стран НАТО.

