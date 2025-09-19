https://ria.ru/20250919/zebra-2042984672.html

В заповеднике "Аскания-Нова" родился детеныш зебры

В заповеднике "Аскания-Нова" родился детеныш зебры - РИА Новости, 19.09.2025

В заповеднике "Аскания-Нова" родился детеныш зебры

Малыш зебры Чапмана родился в заповеднике "Аскания-Нова" в Херсонской области, сообщил РИА Новости директор заповедника Дмитрий Мещеряков. РИА Новости, 19.09.2025

2025-09-19T14:48:00+03:00

2025-09-19T14:48:00+03:00

2025-09-19T14:48:00+03:00

хорошие новости

херсонская область

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/13/2042983862_0:78:965:620_1920x0_80_0_0_f5977429c55e46bc75af38f5e0b4702f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости. Малыш зебры Чапмана родился в заповеднике "Аскания-Нова" в Херсонской области, сообщил РИА Новости директор заповедника Дмитрий Мещеряков. "У нас хорошие новости. В заповеднике у пары зебр Чапмана родился малыш. Чувствует себя хорошо. Малышу примерно три-четыре дня. Пол пока неизвестен. Мать не подпускает никого. Кормит его самостоятельно", - сказал Мещеряков. По его словам, детеныш находится под чутким присмотром своей мамы и персонала заповедника. Мещеряков отметил, что в заповеднике обитают два вида зебр: Чапмана и Греви. Биосферный заповедник "Аскания-Нова" - особо охраняемая природная территория в Херсонской области. Является старейшим в мире степным заповедником. Основан в конце XIX века российским помещиком немецкого происхождения Фридрихом Эдуардовичем Фальц-Фейном. В состав заповедника входят типчаково-ковыльная степь – эталон степей планеты, дендрологический и зоологический парк. Общая площадь превышает 33 тысячи гектаров.

https://ria.ru/20250908/telenok-2040384781.html

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

херсонская область , общество