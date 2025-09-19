Рейтинг@Mail.ru
В заповеднике "Аскания-Нова" родился детеныш зебры
14:48 19.09.2025
В заповеднике "Аскания-Нова" родился детеныш зебры
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости. Малыш зебры Чапмана родился в заповеднике "Аскания-Нова" в Херсонской области, сообщил РИА Новости директор заповедника Дмитрий Мещеряков. "У нас хорошие новости. В заповеднике у пары зебр Чапмана родился малыш. Чувствует себя хорошо. Малышу примерно три-четыре дня. Пол пока неизвестен. Мать не подпускает никого. Кормит его самостоятельно", - сказал Мещеряков. По его словам, детеныш находится под чутким присмотром своей мамы и персонала заповедника. Мещеряков отметил, что в заповеднике обитают два вида зебр: Чапмана и Греви. Биосферный заповедник "Аскания-Нова" - особо охраняемая природная территория в Херсонской области. Является старейшим в мире степным заповедником. Основан в конце XIX века российским помещиком немецкого происхождения Фридрихом Эдуардовичем Фальц-Фейном. В состав заповедника входят типчаково-ковыльная степь – эталон степей планеты, дендрологический и зоологический парк. Общая площадь превышает 33 тысячи гектаров.
В заповеднике "Аскания-Нова" родился детеныш зебры

В заповеднике "Аскания-Нова" Херсонской области родился детеныш зебры Чапмана

© Фото : Министерство природных ресурсов, экологии и рыболовства Херсонской областиМалыш зебры Чапмана в заповеднике "Аскания-Нова" в Херсонской области
Малыш зебры Чапмана в заповеднике Аскания-Нова в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© Фото : Министерство природных ресурсов, экологии и рыболовства Херсонской области
Малыш зебры Чапмана в заповеднике "Аскания-Нова" в Херсонской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости. Малыш зебры Чапмана родился в заповеднике "Аскания-Нова" в Херсонской области, сообщил РИА Новости директор заповедника Дмитрий Мещеряков.
"У нас хорошие новости. В заповеднике у пары зебр Чапмана родился малыш. Чувствует себя хорошо. Малышу примерно три-четыре дня. Пол пока неизвестен. Мать не подпускает никого. Кормит его самостоятельно", - сказал Мещеряков.
По его словам, детеныш находится под чутким присмотром своей мамы и персонала заповедника.
Мещеряков отметил, что в заповеднике обитают два вида зебр: Чапмана и Греви.
Биосферный заповедник "Аскания-Нова" - особо охраняемая природная территория в Херсонской области. Является старейшим в мире степным заповедником. Основан в конце XIX века российским помещиком немецкого происхождения Фридрихом Эдуардовичем Фальц-Фейном. В состав заповедника входят типчаково-ковыльная степь – эталон степей планеты, дендрологический и зоологический парк. Общая площадь превышает 33 тысячи гектаров.
Теленок, родившийся у пары яков Ская и Ангелы в вотчине Деда Мороза в Великом Устюге - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
В вотчине Деда Мороза у пары яков родился первый теленок
