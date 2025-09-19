https://ria.ru/20250919/zebra-2042984672.html
В заповеднике "Аскания-Нова" родился детеныш зебры
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости. Малыш зебры Чапмана родился в заповеднике "Аскания-Нова" в Херсонской области, сообщил РИА Новости директор заповедника Дмитрий Мещеряков. "У нас хорошие новости. В заповеднике у пары зебр Чапмана родился малыш. Чувствует себя хорошо. Малышу примерно три-четыре дня. Пол пока неизвестен. Мать не подпускает никого. Кормит его самостоятельно", - сказал Мещеряков. По его словам, детеныш находится под чутким присмотром своей мамы и персонала заповедника. Мещеряков отметил, что в заповеднике обитают два вида зебр: Чапмана и Греви. Биосферный заповедник "Аскания-Нова" - особо охраняемая природная территория в Херсонской области. Является старейшим в мире степным заповедником. Основан в конце XIX века российским помещиком немецкого происхождения Фридрихом Эдуардовичем Фальц-Фейном. В состав заповедника входят типчаково-ковыльная степь – эталон степей планеты, дендрологический и зоологический парк. Общая площадь превышает 33 тысячи гектаров.
