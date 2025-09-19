Рейтинг@Mail.ru
Защита обжаловала решение по делу экс-замгубернатора Челябинской области - РИА Новости, 19.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:24 19.09.2025
https://ria.ru/20250919/zaschita-2042965910.html
Защита обжаловала решение по делу экс-замгубернатора Челябинской области
Защита обжаловала решение по делу экс-замгубернатора Челябинской области - РИА Новости, 19.09.2025
Защита обжаловала решение по делу экс-замгубернатора Челябинской области
В Басманный суд Москвы поступила жалоба защиты на продление срока ареста бывшему заместителю губернатора Челябинской области Александру Богашову и другим... РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T13:24:00+03:00
2025-09-19T13:24:00+03:00
происшествия
челябинская область
москва
челябинск
новатэк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031227396_0:176:3015:1872_1920x0_80_0_0_b0dd38f9c6d19545d8c649eef70ffc74.jpg
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. В Басманный суд Москвы поступила жалоба защиты на продление срока ареста бывшему заместителю губернатора Челябинской области Александру Богашову и другим обвиняемым по делу о превышении должностных полномочий, сообщили РИА Новости в суде. "В суд поступила апелляционная жалоба", - рассказали в суде. По делу арестованы бывший замгубернатора Челябинской области Александр Богашов, управделами губернатора Роман Менжинский и министр имущества Челябинской области Эльдар Белоусов. Их задержали в Челябинской области и этапировали в Москву. Богашов в настоящее время является замруководителя департамента ПАО "Новатэк". По данным правоохранителей, должностными лицами через подконтрольного директора строительной компании было организовано незаконное строительство оздоровительного комплекса на территории резиденции губернатора Челябинской области на общую сумму более 50 миллионов рублей. Был организован фиктивный документооборот. РИА Новости ранее узнало из судебных материалов, что в деле имеется досудебное соглашение о сотрудничестве, заключенное с неким обвиняемым. Им, по данным адвоката Богашова, оказался бывший гендиректор АО "Специализированный застройщик "Южно-Уральская корпорация жилищного строительства и инвестиций" Владимир Атаманченко, "смягчающий наказание по своему делу". Расследование его дела о злоупотреблении должностными полномочиями завершено, оно направлено в суд Челябинска для рассмотрения. По данным следствия, с ноября 2021 года по август 2023 года Атаманченко получил под отчет денежные средства Корпорации в размере 34,3 миллиона рублей в качестве займа. Эти деньги позже были перечислены с расчетного счета акционерного общества на его личные банковские счета и использованы для возврата личных денежных займов.
https://ria.ru/20250919/popov-2042958376.html
https://ria.ru/20250919/himki-2042947399.html
челябинская область
москва
челябинск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031227396_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_9a56c5ec13f79f50bdbfe53b67ec201a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, челябинская область, москва, челябинск, новатэк
Происшествия, Челябинская область, Москва, Челябинск, Новатэк
Защита обжаловала решение по делу экс-замгубернатора Челябинской области

Защита обжаловала арест экс-замгубернатора Челябинской области Богашова

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкАлександр Богашов
Александр Богашов - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Александр Богашов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. В Басманный суд Москвы поступила жалоба защиты на продление срока ареста бывшему заместителю губернатора Челябинской области Александру Богашову и другим обвиняемым по делу о превышении должностных полномочий, сообщили РИА Новости в суде.
"В суд поступила апелляционная жалоба", - рассказали в суде.
Павел Попов в суде - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
Экс-замминистра обороны Попова перевели в тюремную больницу
Вчера, 12:55
По делу арестованы бывший замгубернатора Челябинской области Александр Богашов, управделами губернатора Роман Менжинский и министр имущества Челябинской области Эльдар Белоусов. Их задержали в Челябинской области и этапировали в Москву. Богашов в настоящее время является замруководителя департамента ПАО "Новатэк".
По данным правоохранителей, должностными лицами через подконтрольного директора строительной компании было организовано незаконное строительство оздоровительного комплекса на территории резиденции губернатора Челябинской области на общую сумму более 50 миллионов рублей. Был организован фиктивный документооборот.
РИА Новости ранее узнало из судебных материалов, что в деле имеется досудебное соглашение о сотрудничестве, заключенное с неким обвиняемым. Им, по данным адвоката Богашова, оказался бывший гендиректор АО "Специализированный застройщик "Южно-Уральская корпорация жилищного строительства и инвестиций" Владимир Атаманченко, "смягчающий наказание по своему делу". Расследование его дела о злоупотреблении должностными полномочиями завершено, оно направлено в суд Челябинска для рассмотрения.
По данным следствия, с ноября 2021 года по август 2023 года Атаманченко получил под отчет денежные средства Корпорации в размере 34,3 миллиона рублей в качестве займа. Эти деньги позже были перечислены с расчетного счета акционерного общества на его личные банковские счета и использованы для возврата личных денежных займов.
Дмитрий Кайгородов - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
Экс-замглавы Химок задержали по делу о мошенничестве
Вчера, 12:06
 
ПроисшествияЧелябинская областьМоскваЧелябинскНоватэк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала