Защита обжаловала решение по делу экс-замгубернатора Челябинской области

2025-09-19T13:24:00+03:00

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. В Басманный суд Москвы поступила жалоба защиты на продление срока ареста бывшему заместителю губернатора Челябинской области Александру Богашову и другим обвиняемым по делу о превышении должностных полномочий, сообщили РИА Новости в суде. "В суд поступила апелляционная жалоба", - рассказали в суде. По делу арестованы бывший замгубернатора Челябинской области Александр Богашов, управделами губернатора Роман Менжинский и министр имущества Челябинской области Эльдар Белоусов. Их задержали в Челябинской области и этапировали в Москву. Богашов в настоящее время является замруководителя департамента ПАО "Новатэк". По данным правоохранителей, должностными лицами через подконтрольного директора строительной компании было организовано незаконное строительство оздоровительного комплекса на территории резиденции губернатора Челябинской области на общую сумму более 50 миллионов рублей. Был организован фиктивный документооборот. РИА Новости ранее узнало из судебных материалов, что в деле имеется досудебное соглашение о сотрудничестве, заключенное с неким обвиняемым. Им, по данным адвоката Богашова, оказался бывший гендиректор АО "Специализированный застройщик "Южно-Уральская корпорация жилищного строительства и инвестиций" Владимир Атаманченко, "смягчающий наказание по своему делу". Расследование его дела о злоупотреблении должностными полномочиями завершено, оно направлено в суд Челябинска для рассмотрения. По данным следствия, с ноября 2021 года по август 2023 года Атаманченко получил под отчет денежные средства Корпорации в размере 34,3 миллиона рублей в качестве займа. Эти деньги позже были перечислены с расчетного счета акционерного общества на его личные банковские счета и использованы для возврата личных денежных займов.

