В Госдуму поступило предложение о запрете на продажу презервативов супругам - РИА Новости, 19.09.2025
15:39 19.09.2025
В Госдуму поступило предложение о запрете на продажу презервативов супругам
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Координатор-основатель православного Всероссийского общественного движения "Сорок сороков" Андрей Кормухин сообщил РИА Новости, что движение направило обращение в Госдуму о запрете продавать презервативы супругам, продиктованное отношением к семье как к церкви. Ранее издание Life.ru сообщило, что активисты движения "Сорок сороков" обратились в Госдуму с предложением запретить продавать презервативы супружеским парам. "Наша инициатива по запрету продавать презервативы семейным парам продиктована тем, что для нас, как православных христиан, семья является малой церковью", – рассказал Кормухин РИА Новости, подтвердив обращение правозащитного центра "Сорока сороков" в Госдуму. По мнению активиста, супруги, вступающие в брак, должны нести ответственность не только перед друг другом, но и в первую очередь перед Богом, соблюдая первую из заповедей: плодиться и размножаться. "Мы очень надеемся на то, что письмо нашего правозащитного центра в Госдуму послужит поводом не только для рассмотрения нашей инициативы, но и поводом для серьёзного разговора на тему: каково же у нас то самое государство-цивилизация и роль Бога в нём", - добавил РИА Новости Кормухин.
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Координатор-основатель православного Всероссийского общественного движения "Сорок сороков" Андрей Кормухин сообщил РИА Новости, что движение направило обращение в Госдуму о запрете продавать презервативы супругам, продиктованное отношением к семье как к церкви.
Ранее издание Life.ru сообщило, что активисты движения "Сорок сороков" обратились в Госдуму с предложением запретить продавать презервативы супружеским парам.
"Наша инициатива по запрету продавать презервативы семейным парам продиктована тем, что для нас, как православных христиан, семья является малой церковью", – рассказал Кормухин РИА Новости, подтвердив обращение правозащитного центра "Сорока сороков" в Госдуму.
По мнению активиста, супруги, вступающие в брак, должны нести ответственность не только перед друг другом, но и в первую очередь перед Богом, соблюдая первую из заповедей: плодиться и размножаться.
"Мы очень надеемся на то, что письмо нашего правозащитного центра в Госдуму послужит поводом не только для рассмотрения нашей инициативы, но и поводом для серьёзного разговора на тему: каково же у нас то самое государство-цивилизация и роль Бога в нём", - добавил РИА Новости Кормухин.
