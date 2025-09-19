https://ria.ru/20250919/zapad-2042949907.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Запада" за неделю

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Запада" за неделю - РИА Новости, 19.09.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Запада" за неделю

Российские военнослужащие группировки "Запад" за прошедшую неделю нанесли поражение формированиям 11 украинских бригад, противник потерял более 1660... РИА Новости, 19.09.2025

МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Российские военнослужащие группировки "Запад" за прошедшую неделю нанесли поражение формированиям 11 украинских бригад, противник потерял более 1660 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям танковой, четырех механизированных, десантно-штурмовой, двух штурмовых бригад, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии", - говорится в сводке российского ведомства за период с 13 по 19 августа."Противник потерял более 1660 военнослужащих, два танка, 14 боевых бронированных машин, из них шесть западного производства, 165 автомобилей и 10 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 60 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 31 склад боеприпасов", - добавили в МО РФ.

