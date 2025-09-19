https://ria.ru/20250919/zapad-2042944930.html

Подразделения "Запада" продолжают продвижение в зоне СВО

2025-09-19T11:58:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Силы российской группировки войск "Запад" после освобождения Серебрянского лесничества продолжают идти вперед, выбивая противника из населенных пунктов, сообщило министерство обороны РФ.Противник полностью выбит из Серебрянского лесничества, заявил в среду начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов."Выстроив эффективное взаимодействие между мотострелковыми, штурмовыми, разведывательными, артиллерийскими и танковыми подразделениями группировки войск "Запад", противник полностью был выбит из Серебрянского лесничества.... Подразделения группировки войск "Запад" продолжают продвигаться вперед, шаг за шагом выбивая противника из населенных пунктов и укреплённых позиций, оттесняя врага, захватывают трофеи и берут в плен военнослужащих ВСУ", - говорится в сообщении.

россия

2025

Варвара Скокшина

