В Новосибирском зоопарке умерла белая тигрица Зая

Прожившая в Новосибирском зоопарке почти 20 лет белая тигрица Зая умерла, сообщили в зоопарке. РИА Новости, 19.09.2025

НОВОСИБИРСК, 19 сен – РИА Новости. Прожившая в Новосибирском зоопарке почти 20 лет белая тигрица Зая умерла, сообщили в зоопарке. "Умерла белая тигрица Зая. Это утрата для сотрудников Новосибирского зоопарка и всех, кто часто бывает у нас в гостях и хорошо знаком с коллекцией кошачьих. Зая жила в нашем зоологическом парке с 2006 года. Ее привезли, когда она была еще совсем юной тигрицей, фактически подростком, и прожила у нас почти 20 лет. Зая была настоящим украшением коллекции и всеобщей любимицей", - говорится в сообщении. По словам зоолога Юлии Коноваловой, тигриный век длится в среднем 13-15 лет, так что Заю можно назвать долгожительницей. "Она до последних своих дней оставалась очень красивой и сохраняла своей характер. Все, кто работал с этой тигрицей, навсегда запомнят, какой она была, как растила своих тигрят, какие у нее были отношения с тигром Зао. Нам очень грустно прощаться с ней", – сказал зоолог. В зоопарке отметили, что его сотрудники прикладывают все усилия, чтобы животные были здоровы и жили долго.

