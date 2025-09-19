МИД России обвинил МАГАТЭ в политических передергиваниях
МИД РФ отверг сомнения МАГАТЭ в российской принадлежности Запорожской АЭС
Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Москва решительно отвергает сомнения относительно российской принадлежности Запорожской АЭС (ЗАЭС), сообщил в пятницу МИД РФ.
«
"Решительно отвергаем содержащиеся в резолюции (МАГАТЭ - ред.) измышления и политические передергивания – в частности, постановку под сомнение российской принадлежности Запорожской АЭС (ЗАЭС), а также призывы к нашей стране отказаться от территорий, вошедших в состав России согласно волеизъявлению их населения и международному праву", - сказано в заявлении на сайте министерства.
Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, резолюция по итогам 69-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ носит антироссийский и провокационный характер.
«
"Исходим из того, что данная провокационная антироссийская резолюция выходит далеко за рамки устава МАГАТЭ, а потому является для нас политически и юридически ничтожной", - подчеркивается в заявлении.
При этом в министерстве обратили внимание, что, хоть в числе поддержавших резолюцию государств находятся "основные зачинщики антироссийских акций" и их сателлиты, ее поддержка неуклонно снижается, вопреки колоссальному западному давлению.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.