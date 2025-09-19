Рейтинг@Mail.ru
МИД России обвинил МАГАТЭ в политических передергиваниях
Специальная военная операция на Украине
 
20:04 19.09.2025 (обновлено: 20:50 19.09.2025)
МИД России обвинил МАГАТЭ в политических передергиваниях
Москва решительно отвергает сомнения относительно российской принадлежности Запорожской АЭС (ЗАЭС), сообщил в пятницу МИД РФ.
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Москва решительно отвергает сомнения относительно российской принадлежности Запорожской АЭС (ЗАЭС), сообщил в пятницу МИД РФ. &quot;Решительно отвергаем содержащиеся в резолюции (МАГАТЭ - ред.) измышления и политические передергивания – в частности, постановку под сомнение российской принадлежности Запорожской АЭС (ЗАЭС), а также призывы к нашей стране отказаться от территорий, вошедших в состав России согласно волеизъявлению их населения и международному праву&quot;, - сказано в заявлении на сайте министерства.Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, резолюция по итогам 69-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ носит антироссийский и провокационный характер."Исходим из того, что данная провокационная антироссийская резолюция выходит далеко за рамки устава МАГАТЭ, а потому является для нас политически и юридически ничтожной", - подчеркивается в заявлении.При этом в министерстве обратили внимание, что, хоть в числе поддержавших резолюцию государств находятся "основные зачинщики антироссийских акций" и их сателлиты, ее поддержка неуклонно снижается, вопреки колоссальному западному давлению.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
МИД России обвинил МАГАТЭ в политических передергиваниях

МИД РФ отверг сомнения МАГАТЭ в российской принадлежности Запорожской АЭС

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Москва решительно отвергает сомнения относительно российской принадлежности Запорожской АЭС (ЗАЭС), сообщил в пятницу МИД РФ.
"Решительно отвергаем содержащиеся в резолюции (МАГАТЭ - ред.) измышления и политические передергивания – в частности, постановку под сомнение российской принадлежности Запорожской АЭС (ЗАЭС), а также призывы к нашей стране отказаться от территорий, вошедших в состав России согласно волеизъявлению их населения и международному праву", - сказано в заявлении на сайте министерства.

Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, резолюция по итогам 69-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ носит антироссийский и провокационный характер.
"Исходим из того, что данная провокационная антироссийская резолюция выходит далеко за рамки устава МАГАТЭ, а потому является для нас политически и юридически ничтожной", - подчеркивается в заявлении.
При этом в министерстве обратили внимание, что, хоть в числе поддержавших резолюцию государств находятся "основные зачинщики антироссийских акций" и их сателлиты, ее поддержка неуклонно снижается, вопреки колоссальному западному давлению.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
