МИД России обвинил МАГАТЭ в политических передергиваниях

Москва решительно отвергает сомнения относительно российской принадлежности Запорожской АЭС (ЗАЭС), сообщил в пятницу МИД РФ. РИА Новости, 19.09.2025

2025-09-19T20:50:00+03:00

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Москва решительно отвергает сомнения относительно российской принадлежности Запорожской АЭС (ЗАЭС), сообщил в пятницу МИД РФ. "Решительно отвергаем содержащиеся в резолюции (МАГАТЭ - ред.) измышления и политические передергивания – в частности, постановку под сомнение российской принадлежности Запорожской АЭС (ЗАЭС), а также призывы к нашей стране отказаться от территорий, вошедших в состав России согласно волеизъявлению их населения и международному праву", - сказано в заявлении на сайте министерства.Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, резолюция по итогам 69-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ носит антироссийский и провокационный характер."Исходим из того, что данная провокационная антироссийская резолюция выходит далеко за рамки устава МАГАТЭ, а потому является для нас политически и юридически ничтожной", - подчеркивается в заявлении.При этом в министерстве обратили внимание, что, хоть в числе поддержавших резолюцию государств находятся "основные зачинщики антироссийских акций" и их сателлиты, ее поддержка неуклонно снижается, вопреки колоссальному западному давлению.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

2025

