Группировка "Юг" за неделю улучшила положение по переднему краю

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Юг" за неделю уничтожили свыше 1540 военнослужащих ВСУ, два танка и 25 боевых бронированных машин в Донецкой Народной Республике, сообщило в пятницу Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, мотопехотной, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, трех бригад теробороны, двух бригад нацгвардии и бригады национальной полиции Украины", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.Минобороны уточнило, что за неделю на данном направлении потери украинских вооруженных формирований составили свыше 1540 военнослужащих, два танка, 25 боевых бронированных машин, 89 автомобилей, 24 орудия полевой артиллерии, уничтожены 15 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 30 складов боеприпасов, горючего и материальных средств.

