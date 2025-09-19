https://ria.ru/20250919/yaponiya-2042884327.html
Самолет сил самообороны Японии выкатился за ВПП в аэропорту Ниигата
Самолет сил самообороны Японии выкатился за ВПП в аэропорту Ниигата - РИА Новости, 19.09.2025
Самолет сил самообороны Японии выкатился за ВПП в аэропорту Ниигата
Самолет сил самообороны Японии выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Ниигата, о пострадавших не сообщается. РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T07:18:00+03:00
2025-09-19T07:18:00+03:00
2025-09-19T07:18:00+03:00
ТОКИО, 19 сен – РИА Новости. Самолет сил самообороны Японии выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Ниигата, о пострадавших не сообщается. По данным телеканала NHK, который ссылается на управление аэропорта, инцидент произошел около 11.50 по местному времени (5.50 мск). Поисково-спасательный самолет U-125A воздушных сил самообороны выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке, в результате чего были закрыты все ВПП аэропорта. В момент инцидента на борту самолета находились пять человек. О пострадавших пока не сообщается. Признаков возгорания на борту самолета не обнаружено. Причины происшествия уточняются.
