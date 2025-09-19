Рейтинг@Mail.ru
Самолет сил самообороны Японии выкатился за ВПП в аэропорту Ниигата
07:18 19.09.2025
Самолет сил самообороны Японии выкатился за ВПП в аэропорту Ниигата
в мире
япония
ниигата (город)
ТОКИО, 19 сен – РИА Новости. Самолет сил самообороны Японии выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Ниигата, о пострадавших не сообщается. По данным телеканала NHK, который ссылается на управление аэропорта, инцидент произошел около 11.50 по местному времени (5.50 мск). Поисково-спасательный самолет U-125A воздушных сил самообороны выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке, в результате чего были закрыты все ВПП аэропорта. В момент инцидента на борту самолета находились пять человек. О пострадавших пока не сообщается. Признаков возгорания на борту самолета не обнаружено. Причины происшествия уточняются.
япония
ниигата (город)
2025
Новости
в мире, япония, ниигата (город)
В мире, Япония, Ниигата (город)
ТОКИО, 19 сен – РИА Новости. Самолет сил самообороны Японии выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Ниигата, о пострадавших не сообщается.
По данным телеканала NHK, который ссылается на управление аэропорта, инцидент произошел около 11.50 по местному времени (5.50 мск). Поисково-спасательный самолет U-125A воздушных сил самообороны выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке, в результате чего были закрыты все ВПП аэропорта.
