В пригороде Киева прогремел взрыв
В пригороде Киева прогремел взрыв, объявлена воздушная тревога
© AP Photo / Felipe DanaМужчина на станции метро, которую жители используют в качестве бомбоубежища в Киеве
© AP Photo / Felipe Dana
Мужчина на станции метро, которую жители используют в качестве бомбоубежища в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Взрыв прогремел в пятницу в районе города Бровары в пригороде Киева, сообщило украинское издание "Страна.ua".
Ранее в Киеве и Киевской области была объявлена воздушная тревога. Город Бровары расположен примерно в семи километрах восточнее Киева.
"Сообщают о взрыве в районе Броваров Киевской области", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны.ua".
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
22 июня 2022, 17:18