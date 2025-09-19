https://ria.ru/20250919/vzryv-2043073614.html

В пригороде Киева прогремел взрыв

В пригороде Киева прогремел взрыв - РИА Новости, 19.09.2025

В пригороде Киева прогремел взрыв

Взрыв прогремел в пятницу в районе города Бровары в пригороде Киева, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 19.09.2025

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Взрыв прогремел в пятницу в районе города Бровары в пригороде Киева, сообщило украинское издание "Страна.ua". Ранее в Киеве и Киевской области была объявлена воздушная тревога. Город Бровары расположен примерно в семи километрах восточнее Киева. "Сообщают о взрыве в районе Броваров Киевской области", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны.ua".Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

